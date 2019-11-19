19 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Kızı evlenince intihara kalkıştı: Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz

Antalya'da anestezi uzmanı kızı T.Y.'nin evlenmesine tepki gösteren E.Ç., falezlerde intihar girişiminde bulundu. Kızına, "Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz" diyen E.Ç., T.Y.'nin baygınlık geçirmesi üzerine intihar girişiminden vazgeçti. Anne ile kızı el ele ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 14:17
  • 1
  • 7
Kızı evlenince intihara kalkıştı: Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Falez 1 Parkı içindeki falezlerde meydana geldi. Özel bir hastanede anestezi uzmanı olarak çalışan kızı T.Y.'nin evlenmesine karşı çıkan anne E.Ç., yaklaşık 30 metre yüksekliğinde falezlere çıkıp intihar edeceğini söyledi.

  • 2
  • 7
Kızı evlenince intihara kalkıştı: Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz

Kızının, rıza göstermediği bir kişiyle nikah yaptığını söyleyen E.Ç.'nin falezlerin kenarına geldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

  • 3
  • 7
Kızı evlenince intihara kalkıştı: Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz

Park içinde yer alan Yaşlı evinde görev yapan psikolog ile polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı E.Ç., "Kızım benim istemediğim bir kişiyle evlendi. Bu evliliğe rızam yok. Boşansın gelsin" dedi. Görevlilerin tüm çabasına rağmen ikna olmayan E.Ç., olay yerine gelen kızını da görmek istemediğini söyledi.

  • 4
  • 7
Kızı evlenince intihara kalkıştı: Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz

"Kızım gelirse atlarım" diyen E.Ç.'ye polis su verdi. Bir süre sonra falezlerin kenarına kadar gelen T.Y., "Benim bir suçum yok. Ben bir şey yapmadım" diyerek, annesinin yanına gelmesini istedi.Yaklaşık bir saat ikna etmeye uğraşan T.Y., baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği T.Y., uzun süre kendine gelmedi. Park içerisinde sedye üzerinde tedavisi yapılan kızının hastaneye götürüleceğini gören E.Ç, intihar girişiminden vazgeçti.

  • 5
  • 7
Kızı evlenince intihara kalkıştı: Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz

Yaklaşık bir saat ikna etmeye uğraşan T.Y., baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği T.Y., uzun süre kendine gelmedi. Park içerisinde sedye üzerinde tedavisi yapılan kızının hastaneye götürüleceğini gören E.Ç, intihar girişiminden vazgeçti.