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Kızı evlenince intihara kalkıştı: Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz
Antalya'da anestezi uzmanı kızı T.Y.'nin evlenmesine tepki gösteren E.Ç., falezlerde intihar girişiminde bulundu. Kızına, "Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz" diyen E.Ç., T.Y.'nin baygınlık geçirmesi üzerine intihar girişiminden vazgeçti. Anne ile kızı el ele ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.
Giriş Tarihi: 19.11.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 14:17
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