Kızı evlenince intihara kalkıştı: Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz

"Kızım gelirse atlarım" diyen E.Ç.'ye polis su verdi. Bir süre sonra falezlerin kenarına kadar gelen T.Y., "Benim bir suçum yok. Ben bir şey yapmadım" diyerek, annesinin yanına gelmesini istedi.Yaklaşık bir saat ikna etmeye uğraşan T.Y., baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği T.Y., uzun süre kendine gelmedi. Park içerisinde sedye üzerinde tedavisi yapılan kızının hastaneye götürüleceğini gören E.Ç, intihar girişiminden vazgeçti.