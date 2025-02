Kıtaları aşan türkü: Heybeler Bellerde! 41 yıl önce okuduğu türkü viral oldu! Müzik öğretmeni ahaber.com.tr'ye konuştu: Endişelenmeye başlamıştım

ÇIKAN HER YENİ ŞARKIDA "NERDE O ESKİ ŞARKILAR" DEDİĞİNİZ OLUYOR MU?

Yeni çıkan her şarkıda "nerede o eski şarkılar" demiyorum. Neden demiyorum? Çünkü o eski şarkılar bizimle yanıbaşımızda. Onların bir yere gittiği yok. O eski şarkılar bizim dilimiz, kültürümüz namelerimiz, gelenek göreneklerimiz, inançlarımız ve bizim her şeyimiz yanıbaşımızda duruyorlar. Gerek Türk müziği gerek Türk halk müziği, o kadar zengin bir ses ve melodi yapısına sahip ki bu zenginliğin içinde basit ve baya olanlar zaten kaybolup gitmeye mahkûm. O yüzden sorgulamıyorum, "ah nerede o eski şarkılar" demiyorum. Çünkü o eski şarkılar bizim yanı başımızda.