41 yıl önce okuduğunuz "Heybeler Bellerde" türküsü sadece Türkiye de değil, dünyada da büyük ilgi gördü. Afrika'daki çocuklar da seslendirdiğiniz "Heybeler Bellerde" türküsüne eşlik etti. Ortaya çıkan renkli görüntüler hakkında ne söylemek istersiniz?

Türkünün Afrika'daki çocuklar tarafından beğenilmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Üzan, "Çocukken ilkokuldayken katıldığım bir müzik etkinliği, bir koro yıllar sonra insanlar tarafından çok beğenildi. Sadece Türkiye de değil, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarımıza kadar ulaştı. Hatta Afrika'daki o masum çocukların yüreğine bile dokundu. Bu benim açımdan çok gurur ve mutluluk verici. Bence herkes bu türküde kendini buldu ve çocukluğuna gitti. Herkes belki de bu türkü ile eskiyi özlediğini fark etti." dedi.