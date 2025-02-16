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Kıtaları aşan türkü: Heybeler Bellerde! 41 yıl önce okuduğu türkü viral oldu | Arzu öğretmen ahaber.com.tr'ye konuştu: Endişelenmeye başlamıştım

Anadolu'nun kadim türküleri yüreklere dokunmaya devam ederken müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın 41 yıl önce seslendirdiği 'Heybeller Bellerde' diğer adıyla 'Balık Tendirde' türküsü sosyal medyada viral oldu. Genç, yaşlı milyonlarca kişiye ulaşan türkü sadece Türkiye de değil kıtaları aştı. Popüler olan türküye son olarak Afrika'da yerli bir kabile yeniden klip çekti. 1984 yılında türküyü seslendiren Arzu Zorer Üzan konuya ilişkin ahaber.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Özer, yaptığı açıklamada, 'Açıkçası türkü viral olmaya başladıktan sonra ben biraz endişelenmeye başladım. Şöyle izah edeyim bir müzik öğretmeni olarak türkünün özünün bozulmasından o görüntülerdeki masumiyetin, saflığın Anadolu kokusunun orijinalliğinin bozulmasından korktum. Fakat o kadar sempatik videolar gelmeye başladı ki sonradan çok da bir mahsuru olmadığını düşündüm' dedi. Arzu Zorer Üzan ayrıca tepki çeken 'Hav hav' adlı şarkıya ve Turabi'nin erişim engeli getirilen şarkısına ilişkin de konuştu. İşte detaylar...

Sevgi Canpolat Sevgi Canpolat
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.02.2025 17:14 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 18:20
Kıtaları aşan türkü: Heybeler Bellerde! | 41 yıl türküyü seslendiren müzik öğretmeni ahaber.com.tr’ye konuştu:

Van'da, 1984 yılında ilkokul 3. sınıf öğrencisi olan Arzu Zorer Üzan, bir televizyon ekranlarında yayınlanan program için "Heybeller Bellerde" diğer adıyla "Balık Tendirde" adlı Van türküsünü seslendirdi.

Kıtaları aşan türkü: Heybeler Bellerde! | 41 yıl türküyü seslendiren müzik öğretmeni ahaber.com.tr’ye konuştu:

Üzan'ın 41 yıl önce söylediği Van türküsü videosu ortaya çıkınca büyük beğeni toplayarak milyonlara ulaştı. Sosyal medyada akım haline gelen türkü, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Kıtaları aşan türkü: Heybeler Bellerde! | 41 yıl türküyü seslendiren müzik öğretmeni ahaber.com.tr’ye konuştu:

41 YIL ÖNCE OKUDUĞU TÜRKÜ VİRAL OLDU!

DÜNYAYA ULAŞTI
Genç, yaşlı milyonlarca kişi tarafından beğenilen türkü sadece Türkiye de değil dünyaya da ulaştı. Popüler olan türküye son olarak Afrika'da yerli bir kabile yeniden klip çekti.

Kıtaları aşan türkü: Heybeler Bellerde! | 41 yıl türküyü seslendiren müzik öğretmeni ahaber.com.tr’ye konuştu:

1984 yılında türküyü seslendiren Arzu Zorer Üzan konuya ilişkin ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat'a özel açıklamalarda bulundu.Arzu Zorer Üzan'ın açıklamaları şöyle:

Kıtaları aşan türkü: Heybeler Bellerde! | 41 yıl türküyü seslendiren müzik öğretmeni ahaber.com.tr’ye konuştu:

41 yıl önce okuduğunuz "Heybeler Bellerde" türküsü sadece Türkiye de değil, dünyada da büyük ilgi gördü. Afrika'daki çocuklar da seslendirdiğiniz "Heybeler Bellerde" türküsüne eşlik etti. Ortaya çıkan renkli görüntüler hakkında ne söylemek istersiniz?

Türkünün Afrika'daki çocuklar tarafından beğenilmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Üzan, "Çocukken ilkokuldayken katıldığım bir müzik etkinliği, bir koro yıllar sonra insanlar tarafından çok beğenildi. Sadece Türkiye de değil, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarımıza kadar ulaştı. Hatta Afrika'daki o masum çocukların yüreğine bile dokundu. Bu benim açımdan çok gurur ve mutluluk verici. Bence herkes bu türküde kendini buldu ve çocukluğuna gitti. Herkes belki de bu türkü ile eskiyi özlediğini fark etti." dedi.

Kıtaları aşan türkü: Heybeler Bellerde! | 41 yıl türküyü seslendiren müzik öğretmeni ahaber.com.tr’ye konuştu:

"BİRAZ ENDİŞELENMEYE BAŞLADIM"
Üzan, konuşmasının devamında viral olan video karşısında ilk başlarda endişelendiğini belirterek, "Açıkçası türkü video viral olmaya başladıktan sonra ben biraz endişelenmeye başladım. Şöyle izah edeyim; bir müzik öğretmeni olarak Türk halk müziğine gönülden bağlı olan birisi olarak türkünün özünün bozulmasından o görüntülerdeki masumiyetin, saflığın Anadolu kokusunun, toprak kokusunun orijinalliğinin bozulmasından korktum. Fakat o kadar sempatik videolar gelmeye başladı ki sonradan çok da bir mahsuru olmadığını düşündüm. Videoda küçük kızın doğallığı, özgüveni, sesine hakimiyeti, arkadaki çocukların neşesi mutluluğu o kadar güzel yansıdı ki insanlar tarafından çok değer gördü. Ayrıca her kesime hitap etmesi de videoyu zirveye çıkardı. İnsanlar videonun bağımlısı olduklarını söylediler. Bana o şekilde mesajlar ulaştı." şeklinde konuştu.

Kıtaları aşan türkü: Heybeler Bellerde! | 41 yıl türküyü seslendiren müzik öğretmeni ahaber.com.tr’ye konuştu:

1984 yılında seslendirdiği türkü ile nasıl tanıştını belirten Üzan, "O yıllarda ben ilkokul üçüncü sınıf öğrencisiydim. İl Kültür Turizm Müdürlüğü bir yetenek taraması başlattı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden müzik, ses, ritim yeteneği olan öğrenciler belirlenerek kurulacak olan koroya bu öğrenciler dahil edildi. Ben de öğrencilerden biri oldum. Bu koro, sürekli etkinlikler yapmaya başladı ve il içinde konserler vermeye başladık. Koroda sürekli solo okuyan öğrencilerden biriydim ve solo performansım her zaman çok alkışlanırdı." ifadelerini kullandı.

Kıtaları aşan türkü: Heybeler Bellerde! | 41 yıl türküyü seslendiren müzik öğretmeni ahaber.com.tr’ye konuştu:

Eskiden günümüze olan gençlerimizin takip ettiği müzik anlayışı da değişti. Örneğin 'Hav hav' adlı şarkı, gençlere kötü örnek olunduğu gerekçesiyle CİMER'e şikayet edildi. Ayrıca Turabi'nin sosyal medyada tepki çeken küfürlü şarkısına da erişim engeli getirildi. Sizce müzik sözleri gençlerimizi etkiliyor mu? Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Değişen zamanla birlikte beğenilerimizde değişime uğruyor. Ancak bir müzik öğretmeni olarak şunu söyleyebilirim ki ticari amaçla yapılmış hiçbir müzik kalıcı olmuyor. Yani sanat değeri taşımayan bir müziği zaten çok fazla hayatınızda tutamıyorsunuz. Müzikler kaybolup silinip gitmeye mahkum.

Kıtaları aşan türkü: Heybeler Bellerde! | 41 yıl türküyü seslendiren müzik öğretmeni ahaber.com.tr’ye konuştu:

Gençlerimizin ya da çocuklarımızın bu müzikleri kabullenmeleri ya da tercih etmelerinin sebebi tamamen eğlenceye dayalı. Bu müziklerle eğlenmek istiyorlar aslında ve bu süre bir hafta, bir ay, bir yıl gibi sadece bu kadar sürebilir. Ve bir süre sonra kaybolup gitme mahkum bu müzikler. Bizim gençlerimiz bu müziklerin sürekli hayatlarında kalmayacaklarını zaten biliyorlar. Bunu sadece eğlence müziği olarak sahipleniyorlar. Bence bizim gençlerimiz nitelikli ve niteliksiz müziği ayırt edebilecek düzeydeler. Ben bu konuda açıkçası çok endişeli değilim. Fakat tabii ki biz müzik öğretmenlerine, ailelere çok görev düşüyor. Çocukluktan beri iyi kaliteli müzik dinlemeye alışmış bir kulak zaten ileride tercihini doğru yapacaktır. Yoz müzikle iyi olan müziği, kesinlikle aynı kefeye koymayacaklardır diye düşünüyorum. Ben tekrar ediyorum bu konuda endişeli değilim gençlerimizi güveniyorum.

Kıtaları aşan türkü: Heybeler Bellerde! | 41 yıl türküyü seslendiren müzik öğretmeni ahaber.com.tr’ye konuştu:

ÇIKAN HER YENİ ŞARKIDA "NERDE O ESKİ ŞARKILAR" DEDİĞİNİZ OLUYOR MU?
Yeni çıkan her şarkıda "nerede o eski şarkılar" demiyorum. Neden demiyorum? Çünkü o eski şarkılar bizimle yanıbaşımızda. Onların bir yere gittiği yok. O eski şarkılar bizim dilimiz, kültürümüz namelerimiz, gelenek göreneklerimiz, inançlarımız ve bizim her şeyimiz yanıbaşımızda duruyorlar. Gerek Türk müziği gerek Türk halk müziği, o kadar zengin bir ses ve melodi yapısına sahip ki bu zenginliğin içinde basit ve baya olanlar zaten kaybolup gitmeye mahkûm. O yüzden sorgulamıyorum, "ah nerede o eski şarkılar" demiyorum. Çünkü o eski şarkılar bizim yanı başımızda.

Kıtaları aşan türkü: Heybeler Bellerde! | 41 yıl türküyü seslendiren müzik öğretmeni ahaber.com.tr’ye konuştu:

MÜZİĞİ SEVEN MÜZİĞE İLGİSİ OLAN GENÇLERİMİZE, ÇOCUKLARIMIZA ÖNERİ VE TAVSİYELERİNİZ NELERDİR

40 kişilik sınıfta sorduğum bir sorudur bu. Müziği sevenler hayatında müziğin olmasını isteyenler parmak kaldırsın diye. Cevabı tahmin edebilirsiniz 40 tane küçük parmak havada. yalnız yetenek konusunda bu 40 sayısı çok fazla azalır. İşte beşe, ikiye, üçe düşebilir. İşte o az sayıdaki cevher işlenirse ortaya çok güzel bir sanat eseri çıkabilir.

Kıtaları aşan türkü: Heybeler Bellerde! | 41 yıl türküyü seslendiren müzik öğretmeni ahaber.com.tr’ye konuştu:

Gerçek sanatçılar ortaya çıkabilir. Çıkabilir diyorum çünkü o yeteneği ortaya çıkarabilecek kahramanlar gerekiyor. Bu kahramanlar biz müzik öğretmenlerine gerçekten çok büyük görevler düşüyor. Öğrencilerinin yeteneğini keşfetme, onların yeteneklerinin farkına varmasını sağlama konusunda bizler aslında geri planda duran kahramanlar olmalıyız.