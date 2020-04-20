20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kışın ortaya çıkıyor yazın kayboluyor! Antalya'daki doğa harikası kendine hayran bıraktı

Kışın ortaya çıkıyor yazın kayboluyor! Antalya'daki doğa harikası kendine hayran bıraktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1800 metre yükseklikteki Günnercik Yaylası yazın mera olarak kullanırken, kışın ise devasa bir göle dönüşüyor. Zemini geçirgen topraktan oluşan mera alanında oluşan gölet, havaların ısınmasıyla birlikte kayboluyor. Göletin kurumasıyla birlikte mera olan alanda birbirinden zengin ot ve çiçek çeşitleri filizlenmeye başlıyor. İşte 10 bin metrekarelik doğa harikası...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 16:47
  • 1
  • 10
Kışın ortaya çıkıyor yazın kayboluyor! Antalya'daki doğa harikası kendine hayran bıraktı

Gazipaşa ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olan Yörük halkının göç ettiği yaylada yaz aylarında yaklaşık 170 hane bulunuyor.

  • 2
  • 10
Kışın ortaya çıkıyor yazın kayboluyor! Antalya'daki doğa harikası kendine hayran bıraktı

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yayla sakinleri, yaylaya göç etmek için karla kaplı yolların açılmasını bekliyor.

  • 3
  • 10
Kışın ortaya çıkıyor yazın kayboluyor! Antalya'daki doğa harikası kendine hayran bıraktı

Kış aylarında yüksek oranda kar yağışı alan yaylada, karın erimesiyle birlikte yaklaşık 10 bin metrekare büyüklüğünde bir gölet oluşuyor.

  • 4
  • 10
Kışın ortaya çıkıyor yazın kayboluyor! Antalya'daki doğa harikası kendine hayran bıraktı

Zemini geçirgen topraktan oluşan mera alanında oluşan gölet, havaların ısınmasıyla birlikte kayboluyor.

  • 5
  • 10
Kışın ortaya çıkıyor yazın kayboluyor! Antalya'daki doğa harikası kendine hayran bıraktı

Göletin kurumasıyla birlikte mera olan alanda birbirinden zengin ot ve çiçek çeşitleri filizlenmeye başlıyor.