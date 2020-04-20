Kışın ortaya çıkıyor yazın kayboluyor! Antalya'daki doğa harikası kendine hayran bıraktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1800 metre yükseklikteki Günnercik Yaylası yazın mera olarak kullanırken, kışın ise devasa bir göle dönüşüyor. Zemini geçirgen topraktan oluşan mera alanında oluşan gölet, havaların ısınmasıyla birlikte kayboluyor. Göletin kurumasıyla birlikte mera olan alanda birbirinden zengin ot ve çiçek çeşitleri filizlenmeye başlıyor. İşte 10 bin metrekarelik doğa harikası...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 16:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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