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Haberler Galeri Kış asıl şimdi geliyor! O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak! Kar fırtına dozunu artıracak!

Kış asıl şimdi geliyor! O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak! Kar fırtına dozunu artıracak!

Kar ne zaman yağacak sorusu sıklıkla araştırılıyor. Vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıları yakından takip ederek detayları takip ediyor. Ülke genelinde doğu illerinde yer yer kar yağışı gözlemlenirken batı tarafa geçtikçe soğuk hava ve rüzgarın hakim olduğu gözlemleniyor. Haftanın sonuna doğru ise o illerde kar yağışı bekleniyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 14:27
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Kış asıl şimdi geliyor! O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak! Kar fırtına dozunu artıracak!

Hava durumuna ilişkin detaylar araştırılırken özellikle Marmara Bölgesi'nde kar yağışına ilişkin detaylar merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıya göre 5 gün boyunca illerimizde görülecek tahmini hava sıcakları duyuruldu. Bazı illerimizde kar yağışı görülürken bazı illerimizde de yağmurlu hava etkisini gösterecek. Peki kar ne zaman yağacak?

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Kış asıl şimdi geliyor! O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak! Kar fırtına dozunu artıracak!

O İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Öte yandan haftanın ilerleyen günlerinde özellikle Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı bekleniyor.

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Kış asıl şimdi geliyor! O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak! Kar fırtına dozunu artıracak!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu değerlendirmelerine göre Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyılarında sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

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Kış asıl şimdi geliyor! O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak! Kar fırtına dozunu artıracak!

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı

İstanbul 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif sağanak yağışlı

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Kış asıl şimdi geliyor! O iller için kritik uyarı: Lapa lapa kar yağacak! Kar fırtına dozunu artıracak!

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 10°C, 21°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu