Kırmızı listede yer alıyor! Koparana 73.747 TL ceza! Tüylü Çan Çiçeği faydaları nedir? Nerelerde yetişiyor?

TÜYLÜ ÇAN ÇİÇEĞİ FAYDALARI NELERDİR?

Tüylü Çan Çiçeği genellikle ilaç yapımında kullanılmaktadır. Merhemi ve kremi ağrılara karşı ağrı kesici olarak kullanıldığında oldukça etkilidir. Ancak kullanmadan önce bir uzmana danışarak ne amaçla kullanacağınızı belirterek nasıl kullanacağınızı öğrenmenizde fayda var. Çan çiçeği spazmları önlemede kullanılmaktadır ayrıca astım ve nefes darlığına etkili bir çözümdür.