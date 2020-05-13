Kırmızı listede yer alıyor! Koparana 73.747 TL ceza! Tüylü Çan Çiçeği faydaları nedir? Nerelerde yetişiyor?
Tüylü Çan Çiçeği faydaları nelerdir? Tüylü Çan Çiçeği, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) hazırladığı Kırmızı Liste'de yer alıyor. Bu çiçeği koparanlara ve zarar verenlere 73.747 TL para cezası uygulanacak. Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde yaşayan Tüylü Çan Çiçeği hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Tüylü Çan Çiçeği faydaları neler? Tüylü Çan Çiçeği nerelerde yetişiyor? İşte Tüylü Çan Çiçeği ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 13.05.2020 16:30Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 16:35