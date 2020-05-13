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Haberler Galeri Kırmızı listede yer alıyor! Koparana 73.747 TL ceza! Tüylü Çan Çiçeği faydaları nedir? Nerelerde yetişiyor?

Kırmızı listede yer alıyor! Koparana 73.747 TL ceza! Tüylü Çan Çiçeği faydaları nedir? Nerelerde yetişiyor?

Tüylü Çan Çiçeği faydaları nelerdir? Tüylü Çan Çiçeği, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) hazırladığı Kırmızı Liste'de yer alıyor. Bu çiçeği koparanlara ve zarar verenlere 73.747 TL para cezası uygulanacak. Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde yaşayan Tüylü Çan Çiçeği hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Tüylü Çan Çiçeği faydaları neler? Tüylü Çan Çiçeği nerelerde yetişiyor? İşte Tüylü Çan Çiçeği ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 16:35
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Kırmızı listede yer alıyor! Koparana 73.747 TL ceza! Tüylü Çan Çiçeği faydaları nedir? Nerelerde yetişiyor?

Tüylü Çan Çiçeği faydaları nelerdir? Dünyada 300 türü bulunan çan çiçeğinin sadece Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yetişen türü olan tüylü çan çiçeği, mor renkleriyle ve tüylü dokusuyla türdeşlerinden ayrılıyor. Tüylü Çan Çiçeği (campanula tomentosa), doğa fotoğrafı tutkunlarının ilgisini çekiyor. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'nde yer alan Tüylü Çan Çiçeği'nin koparmanın cezası 73.747 TL. Peki, Tüylü Çan Çiçeği faydaları nedir? Nerelerde yetişiyor? İşte cevaplar...

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Kırmızı listede yer alıyor! Koparana 73.747 TL ceza! Tüylü Çan Çiçeği faydaları nedir? Nerelerde yetişiyor?

TÜYLÜ ÇAN ÇİÇEĞİ FAYDALARI NELERDİR?

Tüylü Çan Çiçeği genellikle ilaç yapımında kullanılmaktadır. Merhemi ve kremi ağrılara karşı ağrı kesici olarak kullanıldığında oldukça etkilidir. Ancak kullanmadan önce bir uzmana danışarak ne amaçla kullanacağınızı belirterek nasıl kullanacağınızı öğrenmenizde fayda var. Çan çiçeği spazmları önlemede kullanılmaktadır ayrıca astım ve nefes darlığına etkili bir çözümdür.

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Kırmızı listede yer alıyor! Koparana 73.747 TL ceza! Tüylü Çan Çiçeği faydaları nedir? Nerelerde yetişiyor?

CEZASI 73.747 TL

Dünya doğayı Koruma Birliği (IUCN) 'nin hazırladığı Kırmızı Liste' de "Hassas" kategorisinde yer alan tüylü çan çiçeği , Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

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Kırmızı listede yer alıyor! Koparana 73.747 TL ceza! Tüylü Çan Çiçeği faydaları nedir? Nerelerde yetişiyor?

Tüylü çan çiçeğinin tohumları, dik alüviyal yamaçlar, kaya çatlakları ve taş duvar aralarında çimlenen Tüylü Çan çiçekleri her dem yeşildir.

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Kırmızı listede yer alıyor! Koparana 73.747 TL ceza! Tüylü Çan Çiçeği faydaları nedir? Nerelerde yetişiyor?

Doğal yaşam alanı ormanlık kenarlar, yamaç çayırları, kuru çayırlardır. Endemik bir tür olarak sadece Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yetişen bu çiçek dünyada sadece bu bölgede yetişmesi nedeniyle koruma altında tutuluyor.