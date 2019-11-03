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Kira vermekten bıktı! 350 TL'ye kendi evini yaptı

Kira vermek istemeyen bir kadın hayatında radikal bir karar aldı. Sadece 350 TL'ye mal ettiği evini görenler hayretler içinde kaldı. İzleyenlere adeta umut ışığı olan şahıs, sosyal medyada çok konuşuldu. Milyonlarca kez tıklanan evinin fotoğrafları Türkiye'deki vatandaşların beğenisini kazandı. İşte izleyenleri mest eden o ev...

Giriş Tarihi: 03.11.2019 09:10 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 09:18
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Kira vermekten bıktı! 350 TL'ye kendi evini yaptı

Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, kısa süre öncesine kadar 1500 dolar kira ödüyordu.

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Kira vermekten bıktı! 350 TL'ye kendi evini yaptı

Bir yandan çocuklarının giderlerini karşılaması, bir yandan da kirayı çıkarması gereken Michelle, çocukları çalışmaya başladıktan sonra radikal bir karar aldı. Küçük birikimi ile bir ev sahibi olmak istiyordu.

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Kira vermekten bıktı! 350 TL'ye kendi evini yaptı

Çocuklarının evden ayrılmasıyla tek yaşamaya başlayan Michelle, Tinhy House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden, aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu.

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Kira vermekten bıktı! 350 TL'ye kendi evini yaptı

Katıldığı grup sayesinde bir daha kira ödemek zorunda kalmayacak olan Michelle, aldığı kararın mutluluğu ile evini inşa etmeye başladı.

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Kira vermekten bıktı! 350 TL'ye kendi evini yaptı

Öncesinde 3+1 ev için 1500 lira kira ödeyen Michelle, yaptığı değişiklikle aylık gideri 70 dolara mal olan bir evde yaşamaya başladı. Bu ücrete elektrik, su ve internet harcamaları da dahil.