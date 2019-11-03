Kira vermekten bıktı! 350 TL'ye kendi evini yaptı

Kira vermek istemeyen bir kadın hayatında radikal bir karar aldı. Sadece 350 TL'ye mal ettiği evini görenler hayretler içinde kaldı. İzleyenlere adeta umut ışığı olan şahıs, sosyal medyada çok konuşuldu. Milyonlarca kez tıklanan evinin fotoğrafları Türkiye'deki vatandaşların beğenisini kazandı. İşte izleyenleri mest eden o ev...