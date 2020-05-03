Kim Milyoner Olmak İster'de İstanbul sorusu! Milyonlar ilk defa duydu!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken özellikle doğru cevabı İstanbul olan soru milyonları şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 03.05.2020 01:21 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 01:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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