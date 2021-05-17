Kim Milyoner Olmak İster'de hafızaları zorlayan Hababam Sınıfı sorusu! Kemal Sunal detayı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne Hababam Sınıfı filmi hakkındaki soru damga vurdu. 5.000 TL'lik soruyu gören yarışmacıya Kemal Sunal ile ilgili bir soru yöneltildi. Yarışmacıyla birlikte milyonlar cevabı yeni öğrendi! İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 01:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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