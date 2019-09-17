Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1 milyonluk soruları

Kim Milyoner Olmak İster Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışmalarından biri. atv ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar birbiri ardına gelen sorulara doğru yanıtlar vererek 1 milyonluk büyük ödülü kazanmaya çalışıyor. Kimi Kim Milyoner Olmak İster'e henüz ilk soruda veda ederken kimileri ise 1 milyonluk final sorusuna kadar ulaşabiliyor. Kim Milyoner Olmak İster'in final sorularından bazılarını sizler için derledik. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorular...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 10:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





