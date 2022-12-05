05 Aralık 2022, Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk SORU VE CEVABI ne? Batu Alıcı 1 milyon TL kazandı mı? Geçmişten günümüze milyonluk sorular
Kim Milyoner Olmak İster dün yayınlanan bölümünde Batu Alıcı isimli yarışmacının Atatürk sorusunu bilerek milyonluk soruya ulaşması gündem oldu. Vatandaşlar 1 milyonluk sorunun ne olduğunu ve Batu Alıcı'nın kazanıp kazanmadığını merak ediyor. Peki Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı ne? İşte geçmişten günümüze milyonluk sorular ve cevapları...
Giriş Tarihi: 05.12.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 13:09
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