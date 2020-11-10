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10 Kasım 2020, Salı
Haberler Galeri Kilosunu 500 liraya satıyorlar! Dağların zirvesinden gelen lezzet!
Kilosunu 500 liraya satıyorlar! Dağların zirvesinden gelen lezzet!
Antalya'nın Akseki yaylalarına çıkarak hayvan otlatan ve çobanlık ile arıcılık yapanlar, firari arıların peşine düşerek doğada kendiliğinden yaptıkları kovanları buluyor.
Giriş Tarihi: 10.11.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 15:01
Kilosunu 500 liraya satıyorlar! Dağların zirvesinden gelen lezzet!
Kilosunu 500 liraya satıyorlar! Dağların zirvesinden gelen lezzet!
Kilosunu 500 liraya satıyorlar! Dağların zirvesinden gelen lezzet!
Kilosunu 500 liraya satıyorlar! Dağların zirvesinden gelen lezzet!
Kilosunu 500 liraya satıyorlar! Dağların zirvesinden gelen lezzet!