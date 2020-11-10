Kilosunu 500 liraya satıyorlar! Dağların zirvesinden gelen lezzet!

Antalya'nın Akseki yaylalarına çıkarak hayvan otlatan ve çobanlık ile arıcılık yapanlar, firari arıların peşine düşerek doğada kendiliğinden yaptıkları kovanları buluyor.