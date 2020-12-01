Kerem Durur olayında dehşete düşüren iddia! Müge Anlı çılgına döndü: Programda duyduğum en vahşi şey

Müge Anlı'da araştırılan Kerem Durur olayında ortaya atılan iddialar adeta kan dondurdu. 2016 yılında ortadan kaybolan 74 yaşındaki Kerem Durur'un başına ne geldiği araştırılırken ortaya atılan bir iddia Müge Anlı'yı çılgına çevirdi. Kerem Durur'un kaybolmasında baş şüpheli olan Resime Dönmez ile ilgili ortaya çıkanları duyan Anlı, 'Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey, inanamıyorum" ifadelerini kullandı. İşte Resime Dönmez ile ilgili ortaya atılan iddialar...