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Kerem Durur olayında dehşete düşüren iddia! Müge Anlı çılgına döndü: Programda duyduğum en vahşi şey

Müge Anlı'da araştırılan Kerem Durur olayında ortaya atılan iddialar adeta kan dondurdu. 2016 yılında ortadan kaybolan 74 yaşındaki Kerem Durur'un başına ne geldiği araştırılırken ortaya atılan bir iddia Müge Anlı'yı çılgına çevirdi. Kerem Durur'un kaybolmasında baş şüpheli olan Resime Dönmez ile ilgili ortaya çıkanları duyan Anlı, 'Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey, inanamıyorum" ifadelerini kullandı. İşte Resime Dönmez ile ilgili ortaya atılan iddialar...

Giriş Tarihi: 01.12.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 16:23
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Kerem Durur olayında dehşete düşüren iddia! Müge Anlı çılgına döndü: Programda duyduğum en vahşi şey

2016 yılında Antalya'da kaybolan 74 yaşındaki Kerem Durur'un çocukları, babalarının başına ne geldiğini öğrenmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Öldüğünden şüphelenilen Durur'un başına ne geldiği tespit edilmeye çalışılırken birliktelik yaşadığı Resime Dönmez hakkındaki detaylar dehşete düşürdü.

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Kerem Durur olayında dehşete düşüren iddia! Müge Anlı çılgına döndü: Programda duyduğum en vahşi şey

Evliyken ilişki yaşadığı Resime Dönmez Durur'un kaybıyla ilgili baş şüpheli olurken, canlı yayında anlatılanlar kan dondurdu.

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Kerem Durur olayında dehşete düşüren iddia! Müge Anlı çılgına döndü: Programda duyduğum en vahşi şey

"TANDIRA ATMIŞLAR... EVE GELDİĞİMDE DUMANLAR ÇIKIYORDU"

'Doğurduğun çocuğu mezarlığa gömdüğün doğru mu değil mi?' sorusuna yanıt veren Resime Dönmez, "Hangi çocuğu mezara gömmüşüm? Hani nerede?" diye konuştu. Dönmez, "6 aylık bebek ölmüş, tandıra girmiş. Ben evde değildim. Geldiğimde baktığımda dumanlar çıkıyordu. Tandıra atmışlar." diye konuştu.

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Kerem Durur olayında dehşete düşüren iddia! Müge Anlı çılgına döndü: Programda duyduğum en vahşi şey

Müge Anlı'nın "6 aylık bebek tandıra nasıl gidecek?" sorusuna da yanıt veren Resime Dönmez, "Evde değildim. Beşik orada, tandır burada… Gidemez ki… 20 saat sonra geldim. Geldiğimde dumanlar çıkıyordu. Benim kayınbabamın kardeşi, yeğeni, gelini hepsi oradaydı." dedi.

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Kerem Durur olayında dehşete düşüren iddia! Müge Anlı çılgına döndü: Programda duyduğum en vahşi şey

6 aylık bebeği tandıra kimin attığını bilmediğini iddia eden Resime Dönmez, "Geldim, kadını saçından çektim. 'Çocuğumu tandıra sen attın.' dedim, o da 'Ben atmadım.' dedi" şeklinde konuştu.