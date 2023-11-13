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Kediniz aslında sizinle konuşuyormuş! Uzmanlar açıkladı! Meğer kediniz bu hareketleri yaparken...

Kediler ve insanlar arasında binlerce yıldır devam eden bir bağ bulunmaktadır. Kediler, genellikle kendi başlarına hareket eden ve bağımsız hayvanlar olarak görülse de, aslında insanlarla iletişim kurmak için neredeyse 300 farklı yüz ifadesi kullanabilmektedirler. Meğer kediniz bu hareketleri yaparken...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 12:06
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Kediniz aslında sizinle konuşuyormuş! Uzmanlar açıkladı! Meğer kediniz bu hareketleri yaparken...

Binlerce yıldır devam eden bir ilişki, kediler ve insanlar arasında güçlü bir bağı ortaya koyuyor. Kendi başlarına ve bağımsızlıklarını seven hayvanlar olarak bilinmelerine rağmen, kedilerin aslında insanlarla iletişim kurmak için neredeyse 300 farklı yüz ifadesi kullandığı belirlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kediniz aslında sizinle konuşuyormuş! Uzmanlar açıkladı! Meğer kediniz bu hareketleri yaparken...

KEDİLERİN YÜZ İFADELERİ HAKKINDA ŞAŞIRTICI GERÇEKLER

Kediler, sadece sevimlilikleriyle değil, aynı zamanda yüz ifadeleriyle de iletişim kurarlar. Bilim insanları, evcil kedilerin ifadelerini inceledikleri bir araştırmada, kedilerin aslında ne anlatmaya çalıştığını anlamanın mümkün olduğunu gösteriyor. 10 ay süren bu çalışma, 53 farklı kedinin analiz edilmesiyle gerçekleştirildi ve ortaya çıkan bulgular oldukça şaşırtıcıydı.

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Kediniz aslında sizinle konuşuyormuş! Uzmanlar açıkladı! Meğer kediniz bu hareketleri yaparken...

KEDİLERİN HUZURLU ANLARI: GÖZ İFADELERİ

Araştırmacılar, 186 farklı yüz ifadesini kaydederek kedilerin duygusal durumlarını anlamaya çalıştılar. Huzurlu ve yarı kapalı göz ifadesi, kedilerin güvende olduğu ve sevildiği anlamına gelir. Kedinizin böyle bir ifadeyle size yaklaşması, aranızdaki bağı güçlendirebilir ve sevgi dolu anlar yaşamanıza olanak tanır.

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Kediniz aslında sizinle konuşuyormuş! Uzmanlar açıkladı! Meğer kediniz bu hareketleri yaparken...

ÖFKE VE RAHATSIZLIK: GÖZ KISMAK VE KULAK GERİYE DOĞRU
Ancak, kedilerin yüz ifadeleri sadece sevgi dolu anlara işaret etmez. Eğer kediniz size gözlerini kıstıysa ve kulaklarını geriye doğru eğdiyse, bu öfke veya rahatsızlık belirtileri olabilir. Bu durumlarda kedinizin istemediği bir şey yapıp yapmadığını kontrol etmek önemlidir.

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Kediniz aslında sizinle konuşuyormuş! Uzmanlar açıkladı! Meğer kediniz bu hareketleri yaparken...

BİLİNMEYEN YÜZ İFADELERİ: ARAŞTIRMADA ÇÖZÜLEMEYEN 48 İFADE

Yapılan araştırmada, araştırmacıların çözemediği 48 farklı yüz ifadesi bulundu. Kedilerin ifadelerinin bu kadar çeşitli olması, özellikle yüzlerinin pek fazla hareket etmemesi nedeniyle şaşırtıcıdır. Köpekler gülümseyebilir ve çeşitli duygularını yüz ifadeleriyle ifade edebilirken, kedilerin bu konuda çok daha gizemli olduğu ortaya çıktı.