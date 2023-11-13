Kediniz aslında sizinle konuşuyormuş! Uzmanlar açıkladı! Meğer kediniz bu hareketleri yaparken...

Kediler ve insanlar arasında binlerce yıldır devam eden bir bağ bulunmaktadır. Kediler, genellikle kendi başlarına hareket eden ve bağımsız hayvanlar olarak görülse de, aslında insanlarla iletişim kurmak için neredeyse 300 farklı yüz ifadesi kullanabilmektedirler. Meğer kediniz bu hareketleri yaparken...