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Kazı çalışmalarında bulundu! Yılan saçlı dişi canavar...

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında medusa başına rastlandı. Bulunan tarihi eserin milattan sonra 1. veya 2. yüzyıla ait olduğu sanılıyor.

Giriş Tarihi: 01.12.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 08:54
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Kazı çalışmalarında bulundu! Yılan saçlı dişi canavar...

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konuralp bölgesindeki antik kentte kazı çalışmaları 60 personel ve 6 arkeologla devam ediyor.

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Kazı çalışmalarında bulundu! Yılan saçlı dişi canavar...

YILAN BAŞLI DİŞİ CANAVAR

Kazı çalışmalarında, milattan sonra 1. veya 2. yüzyıla ait olduğu sanılan, Yunan mitolojisinde "gözlerine bakanı taşa çeviren, yılan saçlı dişi canavar" olarak bilinen medusa başı bulundu.

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Kazı çalışmalarında bulundu! Yılan saçlı dişi canavar...

"KONURALP BURAM BURAM TARİH KOKUYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, medusa başı heykelinin büyük bir tarihi öneme sahip olduğunu belirtti. Özlü, "Düzce Konuralp Antik Kenti'nden adeta tarih fışkırarak bizi ve tarihçileri şaşırtmaya devam ediyor. Bunun son örneği gün yüzüne çıkarılan medusa başı oldu. Çok kısa bir zaman diliminde Konuralp Antik Kent tiyatro kazı alanında büyük bir ilerleme kaydettik. Her geçen gün geçmişin izleri gün ışığına çıkıyor. Konuralp buram buram tarih kokuyor." ifadelerini kullandı.

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Kazı çalışmalarında bulundu! Yılan saçlı dişi canavar...

YOLDA BULDUĞU TAŞ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ!

Yolda yürürken bulduğu taşın dışını soyan adam gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

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Kazı çalışmalarında bulundu! Yılan saçlı dişi canavar...

Sıradan bir taş gibi görünüyor ama içini açınca bakın ne çıktı.