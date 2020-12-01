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01 Aralık 2020, Salı
Haberler Galeri Kazı çalışmalarında bulundu! Yılan saçlı dişi canavar...
Kazı çalışmalarında bulundu! Yılan saçlı dişi canavar...
Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında medusa başına rastlandı. Bulunan tarihi eserin milattan sonra 1. veya 2. yüzyıla ait olduğu sanılıyor.
Giriş Tarihi: 01.12.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 08:54