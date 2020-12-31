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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kayseri'de nefes kesen operasyon! Kanalın içinde yakaladılar Kayseri'de nefes kesen operasyon! Kanalın içinde yakaladılar Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde asayiş kontrolü yapan polis ekibini silahla vurarak hafif şekilde yaralayan ve ardından kanala saklanan şahıs, Polis Özel Harekatı'nda katıldığı nefes kesen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Giriş Tarihi: 31.12.2020 08:48
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Germir Mahallesi 427. Sokak üzerinde asayiş kontrolü yapan polis ekipleri, şüphelendiği bir aracı durdurdu.
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Araçta bulunan şüpheliler, polis ekiplerinin arama yaptığı sırada silah ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis hafif şekilde yaralanırken, şüpheli iki kişi de kaçtı.
Yaralı polis ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye de çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Zırhlı araçlar ve termal kameralar ile bölgede arama yapan ekipler, kanal içerisinde saklanmaya çalışan şüpheli bir şahsı, kıskıvrak yakaladı.
İsminin Ömer Ö. olduğu öğrenilen şüpheli şahıs gözaltına alınırken, kaçan Murat K.'yı yakalamak içinde çalışma başlatıldı.