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Kayıp eşini aramak için Müge Anlı’ya geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi! Kendisini yerden yere attı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Serkan Kıyak, 4 gün önce Uşak'ta kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı bulmak için yardım istedi. 2 yıllık evliliklerinde eşinin birkaç kez başkalarıyla da görüştüğünü söyleyen Serkan Kıyak, başkaları tarafından kandırılıp götürüldüğünü iddia etti. Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Zehra Kıyak eşiyle görüşmek istemediğini dile getirince Serkan Kıyak canlı yayında sinir krizi geçirdi.

Giriş Tarihi: 06.12.2021 14:09 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 14:33
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Kayıp eşini aramak için Müge Anlı’ya geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi! Kendisini yerden yere attı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. Yayına katılan Serkan Kıyak, eşi Zehra Kıyak'tan günlerdir haber alamadığını söyledi.

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Kayıp eşini aramak için Müge Anlı’ya geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi! Kendisini yerden yere attı

Eşinin daha önce de başkalarıyla görüştüğünü söyleyen Serkan Kıyak, kandırılarak evden gitmiş olabileceğini iddia etti. Eşinin ölü mü diri mi olduğunu bilmediğini söyleyen Serkan Kıyak, canlı yayına gelen telefonla sinir krizi geçirdi.

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Kayıp eşini aramak için Müge Anlı’ya geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi! Kendisini yerden yere attı

Kendisi annesiz ve babasız büyüdüğü için çocuklarının annesiz kalmasını istemediğini söyleyen Serkan Bey, tutuluyorsa ses vermesini, eşinin bulunması için yalvarıp ağladı.

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Kayıp eşini aramak için Müge Anlı’ya geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi! Kendisini yerden yere attı

Eşi ile bir tencere, bir halı ile evlendiğini, yuva kurduğundan söz eden Serkan Bey, eşinin tehdit edildiğini, eşinin her şeye inanan bir insan olduğunu, kaçıp polise gitmesini istedi.

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Kayıp eşini aramak için Müge Anlı’ya geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi! Kendisini yerden yere attı

Yayın sırasında Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Zehra Kıyak, eşi ile görüşmek istemediğini, eşini sildiğini dile getirince Serkan Bey zaten pideciden şüphelendiğini, eşini defalarca affettiğini, eşinin hep kendisini aldattığını, neden yaptığını sorgulayıp eşinin dönüp gelmesini, o pidecinin 2 çocuğu olduğunu söyledi.