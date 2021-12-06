Kayıp eşini aramak için Müge Anlı’ya geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi! Kendisini yerden yere attı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Serkan Kıyak, 4 gün önce Uşak'ta kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı bulmak için yardım istedi. 2 yıllık evliliklerinde eşinin birkaç kez başkalarıyla da görüştüğünü söyleyen Serkan Kıyak, başkaları tarafından kandırılıp götürüldüğünü iddia etti. Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Zehra Kıyak eşiyle görüşmek istemediğini dile getirince Serkan Kıyak canlı yayında sinir krizi geçirdi.