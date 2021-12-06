06 Aralık 2021, Pazartesi
Kayıp eşini aramak için Müge Anlı’ya geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi! Kendisini yerden yere attı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Serkan Kıyak, 4 gün önce Uşak'ta kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı bulmak için yardım istedi. 2 yıllık evliliklerinde eşinin birkaç kez başkalarıyla da görüştüğünü söyleyen Serkan Kıyak, başkaları tarafından kandırılıp götürüldüğünü iddia etti. Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Zehra Kıyak eşiyle görüşmek istemediğini dile getirince Serkan Kıyak canlı yayında sinir krizi geçirdi.
Giriş Tarihi: 06.12.2021 14:09 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 14:33
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