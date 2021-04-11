Katliam gibi kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı!

Çorum'da, iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Çorum- Osmancık Karayolu'nun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 19 BS 219 plakalı hafif ticari araç ile 19 BS 026 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan biri şarampole devrildi. Kazada her iki araçta bulunan kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.