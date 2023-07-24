24 Temmuz 2023, Pazartesi
Karpuz kabuklarını böyle pişirin, kıyır kıyır tüketin! Bu çıtır lezzetle herkesi şaşırtın! Usta aşçıların gizli tarifi size ün getirecek!
Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi karpuz sofralarımızı süslemeye devam ediyor. Kalın kabuğunun içinde sakladığı kırmızı, tatlı ve sulu meyvesiyle serinlik ve ferahlık sunan karpuz, sıcak günlerin en sevilen lezzetlerinden biri. Ancak kesilen karpuzların kabuğu genellikle çöpe atılıyor. Artık bu tarifle karpuz kabuklarına ikinci bir hayat verebilirsiniz. Mutfak hünerlerinizi ün kazandıracak lezzet tarifi haberimizde...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 17:02
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