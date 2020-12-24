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Karnı acıkan hognose türü yılan kuyruğunu başka yılan sandı kendini yedi

Dünyanın en tehlikeli yılanları arasında yer alan Hognose, daha önce görülmemiş bir şeye imza attı. Uzmanların incelediği olayın ardından, yılanın kendini yediği ortaya çıktı. Hognose türü yılanın bir süre açlık çektikten sonra kuyruğunu başka bir yılan zannederek yediği belirtildi.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 17:20
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Karnı acıkan hognose türü yılan kuyruğunu başka yılan sandı kendini yedi

Dünya üzerinde dikkat çeken en tehlikeli yılanlardan olan hognose aç kaldıktan sonra yaptıklarıyla gündeme oturdu. Dünya basınını sallayan görüntülerin detayları ortaya çıktı.

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Karnı acıkan hognose türü yılan kuyruğunu başka yılan sandı kendini yedi

Karnı acıkan Reggie adındaki bir yılan kendi kuyruğunu başka bir yılan sanıp ısırdı.

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Karnı acıkan hognose türü yılan kuyruğunu başka yılan sandı kendini yedi

Ancak zavallı yılan hatasını fark edince her şey için çok geç kalmıştı.

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Karnı acıkan hognose türü yılan kuyruğunu başka yılan sandı kendini yedi

Çünkü yılan kuyruğunu çenesinden kurtaramayarak kendini yemeye başladı.

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Karnı acıkan hognose türü yılan kuyruğunu başka yılan sandı kendini yedi

Hognose yılanı olarak bilinen bu tür oldukça pahalı!