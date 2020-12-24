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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Karnı acıkan hognose türü yılan kuyruğunu başka yılan sandı kendini yedi Karnı acıkan hognose türü yılan kuyruğunu başka yılan sandı kendini yedi
Dünyanın en tehlikeli yılanları arasında yer alan Hognose, daha önce görülmemiş bir şeye imza attı. Uzmanların incelediği olayın ardından, yılanın kendini yediği ortaya çıktı. Hognose türü yılanın bir süre açlık çektikten sonra kuyruğunu başka bir yılan zannederek yediği belirtildi.
Giriş Tarihi: 24.12.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 17:20
Dünya üzerinde dikkat çeken en tehlikeli yılanlardan olan hognose aç kaldıktan sonra yaptıklarıyla gündeme oturdu. Dünya basınını sallayan görüntülerin detayları ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karnı acıkan Reggie adındaki bir yılan kendi kuyruğunu başka bir yılan sanıp ısırdı.
Ancak zavallı yılan hatasını fark edince her şey için çok geç kalmıştı.
Çünkü yılan kuyruğunu çenesinden kurtaramayarak kendini yemeye başladı.
Hognose yılanı olarak bilinen bu tür oldukça pahalı!