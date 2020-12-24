Karnı acıkan hognose türü yılan kuyruğunu başka yılan sandı kendini yedi

Dünyanın en tehlikeli yılanları arasında yer alan Hognose, daha önce görülmemiş bir şeye imza attı. Uzmanların incelediği olayın ardından, yılanın kendini yediği ortaya çıktı. Hognose türü yılanın bir süre açlık çektikten sonra kuyruğunu başka bir yılan zannederek yediği belirtildi.