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13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Karla kaplı arazide avına böyle koştu! Dakikalarca sesleri dinleyerek avını... Karla kaplı arazide avına böyle koştu! Dakikalarca sesleri dinleyerek avını... Son dakika haberi... Kars'ta kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken kızıl tilkiler, beyaza bürünen arazilerde avlanırken görüntülendi. Kara yolu yakınlarında avlanan kızıl tilkiler dakikalarca sesleri dinleyerek avını... İşte saniye saniye o anla! Giriş Tarihi: 13.12.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 09:07
Kış mevsiminin çetin ve sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Yaban hayvanları, Kars'ta son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen arazilerde yiyecek arayışına çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR DAKİKALARCA SESLERİ DİNLEDİ
Kars-Ani Ören Yeri bölgesindeki kara yolu yakınlarında avlanan kızıl tilkiler, dakikalarca sesleri dinleyerek avını yakalamaya çalıştı.
Avlanma becerileri dolayısıyla
"kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, bu zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor. GÖRENLERİ ŞOKE ETTİ!
Vahşi doğadan gelen Kartalın Kurt avı görüntüleri sosyal medyaya çok konuşuldu. Kırgız Türkleri tarafından eğitilen Kartalların inanılmaz av becerileri izleyenleri adeta şok etti. İşte milyonlarca kez tıklanan o anlar... Vahşi doğadan gelen Kartalın Kurt avı görüntüleri sosyal medyaya çok konuşuldu.