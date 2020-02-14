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Karınca yuvasına döktü! Çıkan sonuç herkesi şaşırttı...

Karınca yuvasına döktü! Çıkan sonuç herkesi şaşırttı... Evinin bahçesinde bilimsel adı "Solenopsis invicta" olan ateş karıncasının kolonisini bulan adam, ilginç bir deneye imza attı. Karınca yuvasına, sıvı halde alüminyum döktü. Yuvanın her gözüne ulaşan alüminyumun donmasını bekledikten sonra toprağı büyük bir titizlikle kazdı. Ortaya çıkan sonuç ise adete bir sanat eseriydi...

Giriş Tarihi: 14.02.2020 06:48 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 06:48
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Karınca yuvasına döktü! Çıkan sonuç herkesi şaşırttı...

Ateş karıncalarının bilimsel adı "Solenopsis invicta" dır. Doğal yaşam alanları Güney Amarikanın Amazon yağmur ormanlarıdır ama muhtemelen insanların etkisiyle Kuzey Amerika, Çin ve Avustralya'ya da yayılmışlardır.

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Karınca yuvasına döktü! Çıkan sonuç herkesi şaşırttı...

Her yıl ateş karıncaları milyonlarca dolarlık zarara neden olmaktadırlar çünkü yedikleri her yeri kurutma özellikleri var bu nedenle ekonomik olarak çok büyük bir sorundurlar.

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Karınca yuvasına döktü! Çıkan sonuç herkesi şaşırttı...

Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.

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Karınca yuvasına döktü! Çıkan sonuç herkesi şaşırttı...
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Karınca yuvasına döktü! Çıkan sonuç herkesi şaşırttı...