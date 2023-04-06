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Haberler Galeri Karınca yuvasına beton döktüler çıkanlar şaşkına çevirdi 🐜 Vahşi doğanın usta mimarları! Otoban, yan yol ve patika bile yapmışlar 🛣

Karınca yuvasına beton döktüler çıkanlar şaşkına çevirdi 🐜 Vahşi doğanın usta mimarları! Otoban, yan yol ve patika bile yapmışlar 🛣

Karıncaların ustalığını gözler önüne serdi! Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan bilim insanları, Brezilya'da eski bir karınca yuvasına on ton beton döktü. Yaptıkları özenli çalışma sonrası ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı salladı. Görüntülenen karınca şehrinin içinde otobanlar, yan yollar, patikalar ve binden fazla odanın bulunması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 06.04.2023 05:57
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Karınca yuvasına beton döktüler çıkanlar şaşkına çevirdi 🐜 Vahşi doğanın usta mimarları! Otoban, yan yol ve patika bile yapmışlar 🛣

Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar, eski bir karınca yuvasına on ton çimento döktüler ve üç gün beklediler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karınca yuvasına beton döktüler çıkanlar şaşkına çevirdi 🐜 Vahşi doğanın usta mimarları! Otoban, yan yol ve patika bile yapmışlar 🛣

Araştıma, cevabın oldukça büyük olabileceğini gösterdi. Çalışmanın sonunda, karınca kolonisinin inşa ettiği 8 metre derinliğine inen ve 500 metrekarelik alana yayılan bir yapıyla karşılaşıldı.

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Karınca yuvasına beton döktüler çıkanlar şaşkına çevirdi 🐜 Vahşi doğanın usta mimarları! Otoban, yan yol ve patika bile yapmışlar 🛣

Ortalama 5 milimetre uzunluğundaki karıncaların yaptığı bu devasa yapı, yuvadan çok bir şehri andırıyor.

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Karınca yuvasına beton döktüler çıkanlar şaşkına çevirdi 🐜 Vahşi doğanın usta mimarları! Otoban, yan yol ve patika bile yapmışlar 🛣
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Karınca yuvasına beton döktüler çıkanlar şaşkına çevirdi 🐜 Vahşi doğanın usta mimarları! Otoban, yan yol ve patika bile yapmışlar 🛣