Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Karınca yuvasına beton döktüler! Çıkan sonuç...
Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar harekete geçti ve eski bir karınca yuvasına on ton çimento döktü. Araştırmacılar çıkan sonuca ise inanamadı. İşte herkesi şaşkına çeviren olay.
Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 10:09
Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar, eski bir karınca yuvasına on ton çimento döktüler ve üç gün beklediler.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Araştıma, cevabın oldukça büyük olabileceğini gösterdi. Çalışmanın sonunda, karınca kolonisinin inşa ettiği 8 metre derinliğine inen ve 500 metrekarelik alana yayılan bir yapıyla karşılaşıldı.
Ortalama 5 milimetre uzunluğundaki karıncaların yaptığı bu devasa yapı, yuvadan çok bir şehri andırıyor.