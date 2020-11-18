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Karınca yuvasına beton döktüler! Çıkan sonuç...

Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar harekete geçti ve eski bir karınca yuvasına on ton çimento döktü. Araştırmacılar çıkan sonuca ise inanamadı. İşte herkesi şaşkına çeviren olay.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 10:09
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Karınca yuvasına beton döktüler! Çıkan sonuç...

Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar, eski bir karınca yuvasına on ton çimento döktüler ve üç gün beklediler.

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Karınca yuvasına beton döktüler! Çıkan sonuç...

Araştıma, cevabın oldukça büyük olabileceğini gösterdi. Çalışmanın sonunda, karınca kolonisinin inşa ettiği 8 metre derinliğine inen ve 500 metrekarelik alana yayılan bir yapıyla karşılaşıldı.

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Karınca yuvasına beton döktüler! Çıkan sonuç...

Ortalama 5 milimetre uzunluğundaki karıncaların yaptığı bu devasa yapı, yuvadan çok bir şehri andırıyor.

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Karınca yuvasına beton döktüler! Çıkan sonuç...
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Karınca yuvasına beton döktüler! Çıkan sonuç...