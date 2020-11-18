Karınca yuvasına beton döktüler! Çıkan sonuç...

Bir karınca yuvası ne kadar büyük olabilir? Bu sorunun cevabını arayan araştırmacılar harekete geçti ve eski bir karınca yuvasına on ton çimento döktü. Araştırmacılar çıkan sonuca ise inanamadı. İşte herkesi şaşkına çeviren olay.