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Karınca yuvasına alüminyum döktü! Çıkan sonuç...
Karınca yuvasına alüminyum döktü, ortaya çıkan sonuç görenleri şaşkına çevirdi. Evinin bahçesinde bilimsel adı "Solenopsis invicta" olan ateş karıncasının kolonisini bulan adam, ilginç bir deneye imza attı. Karınca yuvasına, sıvı halde alüminyum döktü. Yuvanın her gözüne ulaşan alüminyumun donmasını bekledikten sonra toprağı büyük bir titizlikle kazdı. Ortaya çıkan sonuç ise adete bir sanat eseriydi
Giriş Tarihi: 07.12.2020 00:47 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 01:02
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