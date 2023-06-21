21 Haziran 2023, Çarşamba
Karadeniz "katil arı" paniği! Ekiplerden dikkat çeken önlem
Doğu Karadeniz'de kestane ağaçlarının kurumasına yol açan, halk arasında 'katil arı' olarak da bilinen böceğe karşı 'Torymus sinensis' türü böcekle sürdürülen biyolojik mücadeleye takviye olarak, yapışkan tuzaklı biyoteknik mücadele yöntemi geliştirildi. Denemelerde, malt ve şeker içerikli preparatın yaydığı kokuya gelen böceğin ağaçlara asılan sarı renkli yapışkan tuzaklara yakalandığı gözlendi. Başarılı sonuç veren yöntem, bölgedeki ormanlarda uygulanmaya başlandı.
Giriş Tarihi: 21.06.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 09:53
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