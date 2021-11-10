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Kar yağışı başladı! Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Ankara ve İstanbul arasında yer alan, Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parkında hazan mevsiminin son günleri yaşanıyor. Tabiat parkında dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kar ile beyaza bürünen tabiat parkı, güzel görüntü oluşturdu.

Giriş Tarihi: 10.11.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 13:19
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Kar yağışı başladı! Bolu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

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Kar yağışı başladı! Bolu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Bolu'da, gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan ve etkisini artıran kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

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Kar yağışı başladı! Bolu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Kar yağışının etkili olduğu Sarıalan, Aladağ ve Kartalkaya Kayak Merkezi mevkiilerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

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Kar yağışı başladı! Bolu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Yılın ilk etkili kar yağışının yaşandığı yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz geçirmeleri için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler güzergahta kar küreme çalışması başlattı.

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Kar yağışı başladı! Bolu’nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Kar yağışının gün boyunca devam etmesi beklendiği öğrenildi.