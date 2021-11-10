Kar yağışı başladı! Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Ankara ve İstanbul arasında yer alan, Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parkında hazan mevsiminin son günleri yaşanıyor. Tabiat parkında dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kar ile beyaza bürünen tabiat parkı, güzel görüntü oluşturdu.

Giriş Tarihi: 10.11.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 13:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL