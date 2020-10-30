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Kanser riskini azaltıyor! Bu besinlere dikkat...

Bu besinlerin faydaları saymakla bitmiyor! Yediğimiz besinlerin ne kadar sağlıklı olduğunu biliyor muyuz? Sağlıklı ve uzun yaşam sürmenin püf noktalarından biri de şüphesiz ki iyi beslenmek. O yüzden uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek için yediğimiz besinlerin nelere iyi geldiğini bilmeliyiz. Peki en faydalı besinler hangileri? Hangi besin neye iyi geliyor? İşte uzmanlar tarafından belirlenen gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 10:46
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Kanser riskini azaltıyor! Bu besinlere dikkat...

MUZ: Bir orta boy
Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

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Kanser riskini azaltıyor! Bu besinlere dikkat...

AHUDUDU: Bir kap
Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

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Kanser riskini azaltıyor! Bu besinlere dikkat...

PORTAKAL: Bir büyük boy
Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

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Kanser riskini azaltıyor! Bu besinlere dikkat...

KİVİ: Bir adet
Portakaldan bile daha fazla C vitamini sağlar, E vitamini kaynağıdır ve antioksidan koruma sağlar. Ayrıca potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir.

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Kanser riskini azaltıyor! Bu besinlere dikkat...

NAR: Bir kap nar tanesi
C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyveleri döver desek yalan olmaz. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar kanser riskini azaltır.