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Kan donduran olay! Burnundaki kanamayı durduramadı ve...

Çin'de baş ağrısı ve burun kanaması şikayeti geçen 51 yaşındaki adam doktora gidince hayatının şokunu yaşadı. Doktor adamın burnundan öyle bir şey çıkardı ki görenler gözlerine inanamadı. Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar. Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 07:14 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 07:16
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Kan donduran olay! Burnundaki kanamayı durduramadı ve...

Günlerce burnu kanayan ve baş ağrısı sıkıntısı çeken 51 yaşındaki yaşlı adam tüm dünyayı şoke etti.

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Kan donduran olay! Burnundaki kanamayı durduramadı ve...

Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar.

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Kan donduran olay! Burnundaki kanamayı durduramadı ve...

Çin'in Beihai Halk Hastanesi'nde 10 günü aşkın süredir burnundaki kanama geçmeyen adam, doktor Liu Xiongguang'a gitti.

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Kan donduran olay! Burnundaki kanamayı durduramadı ve...

Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı.

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Kan donduran olay! Burnundaki kanamayı durduramadı ve...

Burnundan çıkan sülüğün canlı ve fazlaca büyük olması görenleri hayrete düşürdü.