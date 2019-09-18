Kan donduran olay! Burnundaki kanamayı durduramadı ve...

Çin'de baş ağrısı ve burun kanaması şikayeti geçen 51 yaşındaki adam doktora gidince hayatının şokunu yaşadı. Doktor adamın burnundan öyle bir şey çıkardı ki görenler gözlerine inanamadı. Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar. Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 07:14 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 07:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





