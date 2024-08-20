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Haberler Galeri Kağıthane'de Filistinli iş insanına suikast olayında 3 şüpheli Romanya'da yakalandı! Perde arkasında kim var: Mossad mı mafya mı? | Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Suç odaklarına kaçış yok!

Kağıthane'de Filistinli iş insanına suikast olayında 3 şüpheli Romanya'da yakalandı! Perde arkasında kim var: Mossad mı mafya mı? | Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Suç odaklarına kaçış yok!

Kağıthane'de Filistinli iş insanı Abdülkadir Anas'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yurt dışına kaçtıkları belirlenen 3 saldırgan Romanya'da yakalandı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Huzur ve güvenliğimizi tehdit eden suç odaklarıyla nerede olursa olsunlar, nereye kaçarlarsa kaçsınlar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 22:54
Kağıthane’de Filistinli iş insanına suikast olayı | Perde arkasında kim var: Mossad mı mafya mı?

İstanbul Kağıthane'de park halinde olan otomobilde bulunan ve Filistinli oldukları öne sürülen kişilere yönelik maskeli kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Baretta marka susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda aracın şoför koltuğunda oturan Anas Abdel K. (30) hayatını kaybetti.

Kağıthane’de Filistinli iş insanına suikast olayı | Perde arkasında kim var: Mossad mı mafya mı?

KORUMA EMEKLİ ASKER YARALI KURTULDU

Ön koltukta oturan arkadaşı Fadı M. (31) ise camdan çıkıp bir çiğköfteciye sığındı ama saldırgan peşinden gidip orada ağır yaralamıştı. Olayda ikilinin korumalığını yapan emekli asker Eray K. ise bacağından yaralanmıştı.

Kağıthane’de Filistinli iş insanına suikast olayı | Perde arkasında kim var: Mossad mı mafya mı?

Konuyla ilgili İstanbul polisi hemen harekete geçti yapılan çalışmalarda ifadesi alınan E.K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas El K. ve Fadı M.'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi. İddiaya göre 3 kişi Zeytinburnu'nda araçla Kağıthane'ye gelmiş burada S.A.Z. isimli yine Filistinliyle görüşmüşlerdi.

Kağıthane’de Filistinli iş insanına suikast olayı | Perde arkasında kim var: Mossad mı mafya mı?

CAMDAN ATLASA DA KURŞUNLARDAN KAÇAMADI

15 dakika sonra görüşme çıkışında olay yerinde araç içerisinde 3 kişi beklediği sırada yanlarına gelen yüzü maskeli bir şahsın peş peşe ateş ederek şoför koltuğundaki Anas El. K.'yı öldürdü ardından da arka koltukta olan koruma E.K'ya ateş açtı.

Kağıthane’de Filistinli iş insanına suikast olayı | Perde arkasında kim var: Mossad mı mafya mı?

Saldırgan ön koltukta otururken camdan atlayıp kaçan ve çiğköfteciye giren Fadı M.'yi de dükkanda ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.