20 Ağustos 2024, Salı
Kağıthane'de Filistinli iş insanına suikast olayında 3 şüpheli Romanya'da yakalandı! Perde arkasında kim var: Mossad mı mafya mı? | Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Suç odaklarına kaçış yok!
Kağıthane'de Filistinli iş insanı Abdülkadir Anas'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yurt dışına kaçtıkları belirlenen 3 saldırgan Romanya'da yakalandı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Huzur ve güvenliğimizi tehdit eden suç odaklarıyla nerede olursa olsunlar, nereye kaçarlarsa kaçsınlar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
Giriş Tarihi: 20.08.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 22:54