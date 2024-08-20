Kağıthane'de Filistinli iş insanına suikast olayında 3 şüpheli Romanya'da yakalandı! Perde arkasında kim var: Mossad mı mafya mı? | Bakan Yerlikaya'dan net mesaj: Suç odaklarına kaçış yok!

Konuyla ilgili İstanbul polisi hemen harekete geçti yapılan çalışmalarda ifadesi alınan E.K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas El K. ve Fadı M.'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi. İddiaya göre 3 kişi Zeytinburnu'nda araçla Kağıthane'ye gelmiş burada S.A.Z. isimli yine Filistinliyle görüşmüşlerdi.