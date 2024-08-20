20 Ağustos 2024, Salı
Kağıthane'de Filistinli iş insanına suikast olayında 3 kişi yakalandı! Perde arkasında kim var: Mossad mı mafya mı?
İstanbul Kağıthane'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Filistinli iş insanı cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Anas Abdel K.'nin katil zanlısı olan Filistinli'nin son 1 ay içinde Türkiye'ye farklı tarihlerde giriş-çıkış yaptığı öğrenildi. Son dakika gelişmesine göre 3 kişi Romanya'da yakalandı.
Giriş Tarihi: 20.08.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 20:18