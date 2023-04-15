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Kadir Gecesi İBADETLERİ 2023 | Bin aydan daha hayırlı gecede AF VE TÖVBE! DİYANET Kadir Gecesi'nde ibadet etmenin fazileti nedir?
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne sayılı günler kalırken, Müslümanlar bu kutlu ve hayırlı günde yapılması faziletli ibadetleri araştırmaya başladı. Öncelikle Kur'an'ın şereflendirdiği bir gece olan Kadir Gecesi'nde Kur'an okumak çok önemlidir. Ayrıca mübarek geceler duaya çok büyük vesilelerdir. İşte Kadir Gecesi ibadetleri...