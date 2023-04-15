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Haberler Galeri Kadir Gecesi İBADETLERİ 2023 | Bin aydan daha hayırlı gecede AF VE TÖVBE! DİYANET Kadir Gecesi'nde ibadet etmenin fazileti nedir?

Kadir Gecesi İBADETLERİ 2023 | Bin aydan daha hayırlı gecede AF VE TÖVBE! DİYANET Kadir Gecesi'nde ibadet etmenin fazileti nedir?

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne sayılı günler kalırken, Müslümanlar bu kutlu ve hayırlı günde yapılması faziletli ibadetleri araştırmaya başladı. Öncelikle Kur'an'ın şereflendirdiği bir gece olan Kadir Gecesi'nde Kur'an okumak çok önemlidir. Ayrıca mübarek geceler duaya çok büyük vesilelerdir. İşte Kadir Gecesi ibadetleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 14:51
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Kadir Gecesi İBADETLERİ 2023 | Bin aydan daha hayırlı gecede AF VE TÖVBE! DİYANET Kadir Gecesi’nde ibadet etmenin fazileti nedir?

Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilmeli sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. Ramazan-ı Şerif'in sonuna yaklaşırken bizleri karşılayan Kadir Gecesi'nin rahmetinden faydalanmak isteyen Müminler, yapılması gereken ibadetleri araştırmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede yüce Allah'tan af dilemek son derece önemli. Peki Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

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Kadir Gecesi İBADETLERİ 2023 | Bin aydan daha hayırlı gecede AF VE TÖVBE! DİYANET Kadir Gecesi’nde ibadet etmenin fazileti nedir?

Kadir Gecesi, İslam aleminde tes'id edilen gecelerin en feyizlisidir. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize (SAV) bu gece içinde gönderilmeğe başlanmış olmakla kudsi bir hususiyeti haiz bulunur.

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Kadir Gecesi İBADETLERİ 2023 | Bin aydan daha hayırlı gecede AF VE TÖVBE! DİYANET Kadir Gecesi’nde ibadet etmenin fazileti nedir?

Yine bu gece içinde ibadet, öbür gecelere nisbetle, bin ay ibadetten hayırlı olmak gibi, ilahi bir imtiyazla gelir. Bu gece müstakbel seneye kadar cereyan edecek her türlü mühim hadiseler hakkındaki Allah'ın ezeli kaza ve takdiri infaz ve meleklere tebliğ edilir. Kadir Gecesi bu şerefli hususiyetleri haizdir ve bu gece hakkında müstakil bir sure nazil olmuştur.

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Kadir Gecesi İBADETLERİ 2023 | Bin aydan daha hayırlı gecede AF VE TÖVBE! DİYANET Kadir Gecesi’nde ibadet etmenin fazileti nedir?

KADİR GECESİ İBADETLERİ

Kadir gecesini, Müslümanlar namaz kılmak, Kur'an okuma Allah'a dua etmek, günahlarından tövbe ve istiğfar etmekle geçirebilirler.

Hazret-i Aişe'den (R.ANHA) rivayet olunduğuna göre Peygamber Efendimiz (SAV) Ramazan gecelerini bu nevi ibadetlerle ihya ederdi. (Buhari)

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Kadir Gecesi İBADETLERİ 2023 | Bin aydan daha hayırlı gecede AF VE TÖVBE! DİYANET Kadir Gecesi’nde ibadet etmenin fazileti nedir?

NAMAZ KILMAK

Bu mübarek gecede ibadetin en önemli parçalarından birisi de namazdır. Normal vakitlerde de oldukça önemli bir farz ibadet olan namaz, bu gecede daha büyük bir önem kazanır.

Namaz hususunda üzerinde namaz borcu olan kimsenin hiç olmazsa beş vakit kaza namazı kılması, nafile namaz kılmaktan daha faziletlidir. Namaz borcu olmayan kimseler bazı nafile ibadetler ile bu geceyi kendilerinin Allah'a yaklaşmasında bir vesile kılabilirler.