KADİR GECESİ DUASI TÜRKÇE-ARAPÇA | Kadir Gecesi'nde edilecek dualar neler?
Kadir Gecesi'nde nasıl dua etmeliyiz sorusunun cevabı merak konusu oldu. Sayılı zamanın kaldığı bu mübarek günlerde Müminler zamanlarını af ve tövbe ile geçirmeye hazırlanıyor. 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek olan Kadir Gecesi'nde edilecek dualar neler? Peki Kadir gecesi edilen dualar kabul olur mu? Edilen tüm dualar kabul olur mu?
Giriş Tarihi: 15.04.2023
17:27
Kadir Gecesi'nde nasıl dua etmeliyiz sorusunun cevabı merak konusu oldu. Sayılı zamanın kaldığı bu mübarek günlerde Müminler zamanlarını af ve tövbe ile geçirmeye hazırlanıyor. 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek olan Kadir Gecesi'nde edilecek dualar neler? Peki Kadir gecesi edilen dualar kabul olur mu? Edilen tüm dualar kabul olur mu?
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KADİR GECESİ NEDEN ÖNEMLİ?
Eski ümmetler şimdiki insanların yaşadığı ömürden çok daha uzun ömür yaşarlardı. Cenab-ı Hakk (CC) Adl ismi, yani adaletle hükmetme sıfatı mucibince biz Hz. Muhammed'in (SAV) ümmetine de Kadir gecesi gibi mübarek gecelerle uzun bir ömür yaşamış ve ibadet etmiş ecrini verir.
Rabbimiz, Kadir Suresi'nde belirtildiği üzere 1000 aydan daha hayırlı bir geceyi bizlere ihsan ederek ibadet, taat ve tazarruda büyük bir ihsanını üzerimize indirmiştir.
Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'in kelamullah yani Allah lafzı olmasından dolayı büyük bir ehemmiyete sahiptir. Dolayısıyla bu geceyi inanarak ve içtenlikle ibadetle geçirmek çok önemlidir.
Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifinde "Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçiren kimsenin -kul hakkı hariç- geçmiş günahları bağışlanır." buyurarak bu gecenin ehemmiyetine işaret eder.