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Kadıköy su kesintisi 5 Kasım! Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İSKİ, Üsküdar Çamlıca Terfi Merkezi'ndeki onarım faaliyetlerine başladı. Yapılan açıklamada, saat 11.00'den itibaren 9 ilçede su verilemeyeceği belirtildi. 20 saati bulacak kesintiden nasibini alan ilçelerden biri de Kadıköy oldu. Birçok mahallesi bulunan ve İstanbul'un nüfus yükünü çeken ilçelerden olan Kadıköy'de suların ne zaman geleceği merak ediliyor. Peki, Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte ilçe ilçe suların geleceği saat bilgisi...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:31
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Kadıköy su kesintisi 5 Kasım! Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'un işlek ilçelerinden Kadıköy'de 20 saat su kesintisi yaşanacak. İSKİ'nin Üsküdar Çamlıca Terfi Merkezi'nde gerçekleştirdiği onarım çalışması nedeniyle 9 ilçeye su verilemiyor. Beyoğlu, Üsküdar, Beşiktaş, Fatih, Ataşehir, Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Kadıköy'de yaşanacak su kesintisine vatandaşların tepkisi büyük. Peki, Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

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Kadıköy su kesintisi 5 Kasım! Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi yapılacak. Su kesintisi yapılacak ilçelerin listesi merakla araştırılıyor. İşte İSKİ'den duyurulan o liste...

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Kadıköy su kesintisi 5 Kasım! Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

Ümraniye

Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler 10 saat Atatürk Mahallesi'nin üst kotları 20 saat

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Kadıköy su kesintisi 5 Kasım! Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

Fatih

Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, K.Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, KocaMustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivri kapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray 10 saat

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Kadıköy su kesintisi 5 Kasım! Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

Zeytinburnu

Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, NuriPaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe 10 saat