Kadıköy su kesintisi 5 Kasım! Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İSKİ, Üsküdar Çamlıca Terfi Merkezi'ndeki onarım faaliyetlerine başladı. Yapılan açıklamada, saat 11.00'den itibaren 9 ilçede su verilemeyeceği belirtildi. 20 saati bulacak kesintiden nasibini alan ilçelerden biri de Kadıköy oldu. Birçok mahallesi bulunan ve İstanbul'un nüfus yükünü çeken ilçelerden olan Kadıköy'de suların ne zaman geleceği merak ediliyor. Peki, Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte ilçe ilçe suların geleceği saat bilgisi...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





