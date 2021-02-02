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İzmir'de yağmur son dakika | Foça yağışa teslim oldu! Her yeri su bastı

Foça haberleri | İzmir'in Foça ilçesinde, etikili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Belediye ve itfaiye ekipleri su tahliye su tahliye ihbarlarına yetişemeyince vatandaşlar kendi imkanlarını seferber etti.

DHA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 06:56
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İzmir'de yağmur son dakika | Foça yağışa teslim oldu! Her yeri su bastı

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, İzmir'de kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısının ardından, gece sağanak etkili oldu.

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İzmir'de yağmur son dakika | Foça yağışa teslim oldu! Her yeri su bastı

Bölgesel olarak yaşanan sağanak yağışta, Foça'da cadde ve sokaklar sular altında kalırken, birçok iş yeri ve evi su bastı. Sağanak yağışın yanı sıra ilçede fındık büyüklüğünde dolu yağışı aralıklarla devam etti.

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İzmir'de yağmur son dakika | Foça yağışa teslim oldu! Her yeri su bastı

Yoğun yağış ile birlikte, ilçede dereler, derecikler ve logarlar taştı. Barış Caddesi, Büyükdeniz Sahili, Reha Midilli Sevgi Yolunun büyük bölümü, Pazaryeri, Büyükdeniz Sevgi caddesi ,Jandarma Komando Okulu önlerinde sokaklar göle döndü.

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İzmir'de yağmur son dakika | Foça yağışa teslim oldu! Her yeri su bastı

Büyükdeniz sahilinde yükselen deniz, sahille birleşti. Deniz ve sel suları birbirine karıştı. Bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ve itfaiye ekipleri suları tahliye ederek olası bir su taşkınını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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İzmir'de yağmur son dakika | Foça yağışa teslim oldu! Her yeri su bastı

'FOÇA 30 YILDIR BÖYLE YAĞIŞ GÖRMEDİ'
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz Foça'nın 30 yıldır bu yoğunlukta bir yağmur görmediğini , gündüz saatlerinde deniz sularının yükselmiş olmasının da etkisiyle yağmur ve sel sularının akış hızının düştüğünü söyledi.