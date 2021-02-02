İzmir'de yağmur son dakika | Foça yağışa teslim oldu! Her yeri su bastı

Foça haberleri | İzmir'in Foça ilçesinde, etikili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Belediye ve itfaiye ekipleri su tahliye su tahliye ihbarlarına yetişemeyince vatandaşlar kendi imkanlarını seferber etti.

DHA Giriş Tarihi: 02.02.2021 06:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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