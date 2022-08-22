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İzmir’de havuza haşemayla girmek isteyen kadını engellemişlerdi! 3 yıl hapisleri isteniyor

İzmir Dikili'de geçen sene haşema ile havuza girmek isteyen kadını içeri almayan site yöneticileri ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Meydana gelen çağ dışı olayda savcılık tarafından düzenlenen iddianame mahkeme tarafından onaylanırken, kadını havuza sokmayan site yöneticileri, 1 seneden 3 seneye kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Giriş Tarihi: 22.08.2022 11:11
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İzmir’de havuza haşemayla girmek isteyen kadını engellemişlerdi! 3 yıl hapisleri isteniyor

Olay, 3 Ağustos 2021'de İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Kabakum Mahallesi'nde doktorlar ve İşadamları Sitesi'nde gerçekleşti.

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İzmir’de havuza haşemayla girmek isteyen kadını engellemişlerdi! 3 yıl hapisleri isteniyor

İddiaya göre İstanbul Eyüp Sultan'da özel bir şirketin bilişim teknolojileri müdürü olarak çalışan Harun Çetin, Dikili'deki firmasındaki işler sebebiyle 1 ay boyunca ilçede kalmak için siteden yazlık villa kiraladı.

HAŞEMELI KADINI HAVUZA ALMAYDILAR / VİDEO

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İzmir’de havuza haşemayla girmek isteyen kadını engellemişlerdi! 3 yıl hapisleri isteniyor

HAŞEMALI DİYE HAVUZA ALMADILAR

Kaldıkları evin hemen yanında bulunan ve tüm sitenin kullanımına açık olan havuza, tesettür mayosu olarak bilinen haşema ile girmek isteyen Harun Çetin'in eşi Tuğçe Çetin, burada site yönetimi tarafından engellendi.

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İzmir’de havuza haşemayla girmek isteyen kadını engellemişlerdi! 3 yıl hapisleri isteniyor

Haşema ile havuza girmenin site yönetim tarafından alınan karar ile yasaklandığını ileri süren kişiler, havuzun yanında bulunan 'yasak tabelasını' delil gösterdi.

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İzmir’de havuza haşemayla girmek isteyen kadını engellemişlerdi! 3 yıl hapisleri isteniyor

Yaşanan olay üzerine konuyu site yönetimi ile konuşmak, alınan kararın insan hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu belirten Harun Çetin, bu girişiminde başarılı olamadı.