22 Ağustos 2022, Pazartesi
İzmir’de havuza haşemayla girmek isteyen kadını engellemişlerdi! 3 yıl hapisleri isteniyor
İzmir Dikili'de geçen sene haşema ile havuza girmek isteyen kadını içeri almayan site yöneticileri ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Meydana gelen çağ dışı olayda savcılık tarafından düzenlenen iddianame mahkeme tarafından onaylanırken, kadını havuza sokmayan site yöneticileri, 1 seneden 3 seneye kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
Giriş Tarihi: 22.08.2022 11:11
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