İzmir’de havuza haşemayla girmek isteyen kadını engellemişlerdi! 3 yıl hapisleri isteniyor

HAŞEMALI DİYE HAVUZA ALMADILAR

Kaldıkları evin hemen yanında bulunan ve tüm sitenin kullanımına açık olan havuza, tesettür mayosu olarak bilinen haşema ile girmek isteyen Harun Çetin'in eşi Tuğçe Çetin, burada site yönetimi tarafından engellendi.