İzmir'de görenleri şaşırtan olay! Başı boş gezen maymun...

İzmir'in Urla ilçesinde, başı boş gezen ve daldan dala atlayan maymun görenleri şaşırttı. Yaşanan bu olay akıllara sosyal medyada hayvanların saldırısına uğrayan insanlara ait hızla yayılan o kareleri akıllara getirdi. İşte çok konuluşan ve görünce inanamayacağız o anlar...