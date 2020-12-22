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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İzmir'de görenleri şaşırtan olay! Başı boş gezen maymun... İzmir'de görenleri şaşırtan olay! Başı boş gezen maymun... İzmir'in Urla ilçesinde, başı boş gezen ve daldan dala atlayan maymun görenleri şaşırttı. Yaşanan bu olay akıllara sosyal medyada hayvanların saldırısına uğrayan insanlara ait hızla yayılan o kareleri akıllara getirdi. İşte çok konuluşan ve görünce inanamayacağız o anlar... Giriş Tarihi: 22.12.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 14:33
Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi Çeşmealtı mevki Güvendik Mahallesi'ndeki bir evde çalışan işçiler, yanı başlarına kadar gelen maymunu gördü.
GALERİ DEVAM EDİYOR Oldukça şaşıran işçiler, maymunun nerden geldiğini anlamaya çalıştı.
Maymunun yakalamak isteyen işçiler, maymunun saldırgan tavırlarını görünce korkudan yaklaşamadı. Daldan dala atlayan maymun, bu sırada bir evin çatısına çıktı.
Evin çatısında uzun süre bekleyen maymun, daha sonra ormana doğru giderek gözden kayboldu.
Maymunun birisine mi ait olduğu, evden mi kaçtığı yada ormanlık alanda mı yaşadığı ise bilinmiyor.