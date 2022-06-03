03 Haziran 2022, Cuma
İzmir’de 17 yaşındaki otizmli gence dehşeti yaşattılar! Sedye hayatını kararttı | Ellerini kullanamıyor
İzmir'de 17 yaşındaki otizmli Emirhan Özkan, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Fiziksel tespit uygulaması ile 10 saat boyunca sedyeye bağlı kaldı. Ancak bu sürede yanına hiçbir yetkili uğramadı. Uzun süre sedyeye bağlı kalan Emirhan Özkan'ın vücudunda yaralar çıktı. Baba Uğur Özkan ise oğlunun o günden beri ellerini kullanamadığını söyledi...
Giriş Tarihi: 03.06.2022 16:43
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