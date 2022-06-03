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Haberler Galeri İzmir’de 17 yaşındaki otizmli gence dehşeti yaşattılar! Sedye hayatını kararttı | Ellerini kullanamıyor

İzmir’de 17 yaşındaki otizmli gence dehşeti yaşattılar! Sedye hayatını kararttı | Ellerini kullanamıyor

İzmir'de 17 yaşındaki otizmli Emirhan Özkan, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Fiziksel tespit uygulaması ile 10 saat boyunca sedyeye bağlı kaldı. Ancak bu sürede yanına hiçbir yetkili uğramadı. Uzun süre sedyeye bağlı kalan Emirhan Özkan'ın vücudunda yaralar çıktı. Baba Uğur Özkan ise oğlunun o günden beri ellerini kullanamadığını söyledi...

Giriş Tarihi: 03.06.2022 16:43
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İzmir’de dehşet verici olay! Sedye hayatını kararttı ellerini kullanamıyor

İzmir'de yaşayan 47 yaşındaki Uğur Özkan ve Elif Özkan çiftinin 17 yaşındaki otizmli ve yüzde 90 engelli oğlu Emirhan, 11 Mayıs günü rahatsızlanınca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürüldü. Hastanede beklerken, hareketli olması nedeniyle el, ayak ve karın bölgesinden yatağa bağlandı.

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İzmir’de dehşet verici olay! Sedye hayatını kararttı ellerini kullanamıyor

10 SAAT MARUZ KALDI

Yatarak tedavi gören hastaların kendilerine, diğer hastalara veya hastane çalışanlarına yönelik zarar verici davranışlarına engel olmak amacıyla yapılan fiziksel tespit uygulanmasına yaklaşık 10 saat maruz kalan Emirhan'ın vücudunda yaralar oluştu. Baba Uğur Özkan, 20 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayetini iletti.

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İzmir’de dehşet verici olay! Sedye hayatını kararttı ellerini kullanamıyor

YERİNDE DURMADIĞI İÇİN 2, 3 ADET SAKİNLEŞTİRİCİ VERİLMİŞ

Uğur Özkan, oğlunu idrarında kanama gibi şikayetleri üzerine Ege üniversitesi Çocuk Acil'e götürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Rahatsızlığının ne olduğunu tespit etmek için bazı tahliller yapıldı. Yerinde durmadığı için en az 2, 3 adet sakinleştirici ilaç verdiler. İğne yapıldı ama hareketli olduğu için saat 20.00 civarında 'tespit' adı verilen bağlama yöntemi kullanıldı. Yatağa yatırıldı, iki el, göbek ve ayaklarından hasta bakıcı tarafından sıkıca bağlandı. Fakat saat 06.00'ya kadar, ne akşamki nöbetçi doktor ne hemşire ne de oğlumu bağlayan hasta bakıcı tarafından tespit gevşetilmedi. O günkü nöbetçi doktor Umut Bey'in yanına gidip, oğlumun yaklaşık 10 saattir bağlı olduğunu söyledim."

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İzmir’de dehşet verici olay! Sedye hayatını kararttı ellerini kullanamıyor

"Uykusu var ama tespit bağlaması nedeniyle rahatsız olduğundan uyuyamıyor. Lütfen bunu açın' dedim. Bunun üzerine bağları çözüldü, göbek, el ve ayaklarının kan içinde kaldığını gördüm. 13 Mayıs'ta saat 12.00'de taburcu edildik. Tam 3 hafta geçti. Oğlum o günden beri ellerini kullanamıyor. Bardağını tutup su içmekte bile güçlük çekiyor."

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İzmir’de dehşet verici olay! Sedye hayatını kararttı ellerini kullanamıyor

Otizmli oğlunun rahatsızlığı nedeniyle çok hareketli bir çocuk olduğunu kaydeden Özkan, "Bağlanmasının sebebi çok hareketli olması. Ama bizim de basiretimiz bağlandı. Anne, baba olarak yanındaydık. Sabaha kadar kimse yanımıza uğramadı. Taburcu edildikten sonra çocuğun ellerini kullanamadığını gördüm. 3 haftalık sürede eski haline dönemedi. CİMER'e şikayetimi yaptım. Biz onu zorluklarla büyüttük. Hastanede bize özel olduğumuz kesinlikle hissettirilmedi. Özel ailelere farklı bir uygulama yapılmalı" diye konuştu.