İzmir’de 17 yaşındaki otizmli gence dehşeti yaşattılar! Sedye hayatını kararttı | Ellerini kullanamıyor

YERİNDE DURMADIĞI İÇİN 2, 3 ADET SAKİNLEŞTİRİCİ VERİLMİŞ

Uğur Özkan, oğlunu idrarında kanama gibi şikayetleri üzerine Ege üniversitesi Çocuk Acil'e götürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Rahatsızlığının ne olduğunu tespit etmek için bazı tahliller yapıldı. Yerinde durmadığı için en az 2, 3 adet sakinleştirici ilaç verdiler. İğne yapıldı ama hareketli olduğu için saat 20.00 civarında 'tespit' adı verilen bağlama yöntemi kullanıldı. Yatağa yatırıldı, iki el, göbek ve ayaklarından hasta bakıcı tarafından sıkıca bağlandı. Fakat saat 06.00'ya kadar, ne akşamki nöbetçi doktor ne hemşire ne de oğlumu bağlayan hasta bakıcı tarafından tespit gevşetilmedi. O günkü nöbetçi doktor Umut Bey'in yanına gidip, oğlumun yaklaşık 10 saattir bağlı olduğunu söyledim."