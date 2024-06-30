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İzmir Torbalı'daki lokantada tüp patlaması! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: 5 ölü 57 yaralı

Son dakika haberi... İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir iş yerinde patlama meydana geldi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin yaralandığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Bugün İzmir Torbalı'daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır." dedi. Öte yandan A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Latif İşçen, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 15:46 Güncelleme: 30.06.2024 18:47
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İzmir Torbalı’daki lokantada tüp patlaması! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: 4 ölü 35 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda patlama meydana geldi, ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.

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İzmir Torbalı’daki lokantada tüp patlaması! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: 4 ölü 35 yaralı

Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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İzmir Torbalı’daki lokantada tüp patlaması! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: 4 ölü 35 yaralı

Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

AHaber CANLI YAYIN

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İzmir Torbalı’daki lokantada tüp patlaması! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: 4 ölü 35 yaralı

Patlamada 20'nin üzerinde kişinin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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İzmir Torbalı’daki lokantada tüp patlaması! Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı: 4 ölü 35 yaralı

Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı restoran önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamada çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu.