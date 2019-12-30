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İzmir Torbalı'da hareketli gece! 2 kişiyi öldürdü 1 polisi yaraladı...
İzmir'in Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi önce Sağlık Müdürü 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park'ı evinin önünde, 20 dakika sonra ise Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal'ı öldürdü. Zanlının köşeye kıstırıldığı olayda meydana gelen çatışmada ise bir polis ağır yaralandı.
Giriş Tarihi: 30.12.2019 08:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 08:30
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