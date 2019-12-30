İzmir Torbalı'da hareketli gece! 2 kişiyi öldürdü 1 polisi yaraladı...

Kısa bir süre sonra da doktorun eşi öldürüldü

İzmir polisi, İlçe Sağlık Müdürü Park'ın olayını araştırırken ikinci bir cinayet haberi aynı ilçede Alpkent Mahallesi 1032 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i silahla tehdit ederek ondan da para istedi.