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İzmir Torbalı'da hareketli gece! 2 kişiyi öldürdü 1 polisi yaraladı...

İzmir'in Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi önce Sağlık Müdürü 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park'ı evinin önünde, 20 dakika sonra ise Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal'ı öldürdü. Zanlının köşeye kıstırıldığı olayda meydana gelen çatışmada ise bir polis ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 08:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 08:30
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İzmir Torbalı'da hareketli gece! 2 kişiyi öldürdü 1 polisi yaraladı...

İzmir'in Torbalı ilçesi çifte cinayetle sarsıldı. İlk olay dün saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki evde meydana geldi.

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İzmir Torbalı'da hareketli gece! 2 kişiyi öldürdü 1 polisi yaraladı...

İlk belirlemelere göre 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen kişi tarafından durduruldu. İddiaya göre zanlı, Park'tan para istedi. Bu sırada zanlı, tabanca ile Park'a ateş açıp olay yerinden kaçtı.

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İzmir Torbalı'da hareketli gece! 2 kişiyi öldürdü 1 polisi yaraladı...

Ağır yaralanan Park, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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İzmir Torbalı'da hareketli gece! 2 kişiyi öldürdü 1 polisi yaraladı...

Kısa bir süre sonra da doktorun eşi öldürüldü
İzmir polisi, İlçe Sağlık Müdürü Park'ın olayını araştırırken ikinci bir cinayet haberi aynı ilçede Alpkent Mahallesi 1032 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i silahla tehdit ederek ondan da para istedi.

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İzmir Torbalı'da hareketli gece! 2 kişiyi öldürdü 1 polisi yaraladı...

Harun Gülcemal'i tehditle evine kadar götürdüğü söylenen şahıs burada da Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i silahla vurarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı.