İzlediği videodan sonra kentte hurda telefon ve bilgisayar bırakmadı! Kendisi için servet olarak gösteriyor | Bakın ne çıkartıyor

"İNTERNETTEN ANA KARTLARIN ÜZERİNDEKİ ALTININ NASIL AYRILDIĞINI İZLEDİM"

Dükkânında biriktirmeye devam ettiği elektronik cihazlar ile görenlerin dikkatini çeken genç telefon ustası Yıldız, "Bir gün İstanbul'dan buraya gelen birisini misafir ettim. Telefonların içerisindeki ana kartları, kilosu ile belirli fiyatlarda satın aldıklarını anlattı. Ben de elimde bir sürü çalışmayan telefon bulunduğunu ve o cihazların ana kartlarını çıkartabilmem için aşağı yukarı bir hafta sürebileceğini söyledim. Sonrasında ise internetten ana kartların üzerindeki altının nasıl ayrıldığını izledim. Demir bir bidondaki kezzap ve asitli suya ana kartları döktüler. Bütün kartlar o suyun içerisinde eridi ve altınlar da su yüzeyine çıktı" dedi.