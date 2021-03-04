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İsyan ettiren üst geçti! Geçenler şoke oluyor

İstanbul Fikirtepe'de bir üst geçit var. ancak o üst geçitin yapılmasından birileri memnun değil. Çünkü üst geçit hemen bir binanın yanı başına yapıldı. Bina ve geçit arsındaki mesafe sadece 31 santim. Haliyle binada oturanlar bakın bu durum karşısında nasıl önlem almışlar. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 04.03.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 10:39
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İsyan ettiren üst geçti! Geçenler şoke oluyor

İstanbul Fikirtepe'deki üst geçit görenleri hayrete düşürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İsyan ettiren üst geçti! Geçenler şoke oluyor

Bina ve geçit arsındaki mesafe sadece 31 santimetre ve hırsızlara davetiye çıkarıyor.

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İsyan ettiren üst geçti! Geçenler şoke oluyor

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İsyan ettiren üst geçti! Geçenler şoke oluyor

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İsyan ettiren üst geçti! Geçenler şoke oluyor
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