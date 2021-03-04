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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA İsyan ettiren üst geçti! Geçenler şoke oluyor İstanbul Fikirtepe'de bir üst geçit var. ancak o üst geçitin yapılmasından birileri memnun değil. Çünkü üst geçit hemen bir binanın yanı başına yapıldı. Bina ve geçit arsındaki mesafe sadece 31 santim. Haliyle binada oturanlar bakın bu durum karşısında nasıl önlem almışlar. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı. Giriş Tarihi: 04.03.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 10:39
İstanbul Fikirtepe'deki üst geçit görenleri hayrete düşürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İnsanlık sorunlara yenilikçi çözümler getirerek bugünlere gelmiş olsa da ara sıra neden yapıldığı ve amacı belli olmayan ürünler de ortaya çıkabiliyor.
İşte görenleri şaşkına çeviren mühendislik hatalarından bazıları...