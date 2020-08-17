İşte geleceğe damgasını vuracak 30 meslek grubu! Rakamlar dudak uçuklatıyor

Koronavirüs, ekonomi ve iş dünyasındaki alışkanlıkları ve düzeni hızlıca değiştirdi. Pandemi sürecinde birçok meslek grubu önemini yitirirken, yeni iş alanları da açılmaya başlandı. Virüs süreci ile birlikte yakında zamanda personel istihdamını ve maaş verilerini yukarıya çekecek 30 mesleki grubu belli oldu.

