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Haberler Galeri İşte geleceğe damgasını vuracak 30 meslek grubu! Rakamlar dudak uçuklatıyor

İşte geleceğe damgasını vuracak 30 meslek grubu! Rakamlar dudak uçuklatıyor

Koronavirüs, ekonomi ve iş dünyasındaki alışkanlıkları ve düzeni hızlıca değiştirdi. Pandemi sürecinde birçok meslek grubu önemini yitirirken, yeni iş alanları da açılmaya başlandı. Virüs süreci ile birlikte yakında zamanda personel istihdamını ve maaş verilerini yukarıya çekecek 30 mesleki grubu belli oldu.

Giriş Tarihi: 17.08.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 11:00
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İşte geleceğe damgasını vuracak 30 meslek grubu! Rakamlar dudak uçuklatıyor

30. BİLGİ GÜVENLİĞİ ANALİSTLERİ

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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İşte geleceğe damgasını vuracak 30 meslek grubu! Rakamlar dudak uçuklatıyor

29. BİLGİSAYAR KULLANICI DESTEK UZMANLARI

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

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İşte geleceğe damgasını vuracak 30 meslek grubu! Rakamlar dudak uçuklatıyor

28. LİSANSLI PRATİSYEN VE LİSANSLI MESLEK HEMŞİRELERİ

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

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İşte geleceğe damgasını vuracak 30 meslek grubu! Rakamlar dudak uçuklatıyor

27. DİĞER TÜM BİLGİSAYARLI (UZMANLIK) MESLEKLER

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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İşte geleceğe damgasını vuracak 30 meslek grubu! Rakamlar dudak uçuklatıyor

26. TESİSATÇILAR, BORU TESİSATÇILARI VE BUHAR TESİSATÇILARI

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri