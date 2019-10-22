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İşte dünyanın en pahalı savaş jetleri
Dünyadaki Süper güçler milyarlarca dolarlık savunma bütçeleriyle ordularını modernize etmeye çalışıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte üretilen savaş araçlarının fiyatları birçok ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sından bile büyük rakamlara ulaşıyor. Therichest.com sitesi dünyanın en pahalı askeri araçlarını listeledi. İşte dudak uçuklatan rakamlarıyla o liste....
Giriş Tarihi: 22.10.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 11:36
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