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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA İstanbul'un tarihi surlarında korkutan manzara İstanbul'da beklenen kuvvetli yağmur ve kar öncesi restorasyonu bekleyen surlar korkutuyor. Surların hasar gören burçları görüntüleriyle bile endişe yaratıyor. Yıkılma tehlikesi bulunan surların yanından geçenler ve çevresindeki bostanlarda çalışanlar büyük korku yaşadıklarını ifade ediyor. Giriş Tarihi: 13.01.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 12:42
Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan bin 600 yıllık İstanbul'un kara surları, her geçen gün yok oluyor. Yıllar içinde bakımsız kalması nedeniyle farklı noktalarında pek çok defa çökmelerin yaşandığı bu büyük şehir duvarları, kötü hava koşulları dolayısıyla da zarar görerek zamana yenik düşüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'da beklenen kuvvetli yağmur, kar ve fırtına öncesi restorasyonu bekleyen surlar korkutuyor. Surların hasar gören burçlar görüntüleriyle bile endişe yaratıyor.
10. Yıl Caddesi üzerinde bulunan surların hemen dibinden, her gün binlerce araç ve yayanın geçiyor olması, büyük bir tehlikeye de davet çıkarıyor. Ayrıca surların hemen dibinde bulunan bostanlarda çalışanlarda tedirginlik yaşıyor.
"DOKUSUNU KORUYARAK RESTORE EDİLECEKSE İSTERİM" Eşi ile surların Belgrad Kapı bölümünden geçen Salih Kahraman, "Tarihi eser olduğu için çok fazla dokunulmasını istemiyorum ama restore edilebilir.
Bakım çalışması yapılması lazım. Restorasyonun başlamasını destekliyorum ama dokusunu koruyarak, güzel bir şekilde restore edilecekse isterim. Yıkılabilir, insanlara zarar verebilir gibi korkularımız illa ki olabilir" dedi.