İstanbul'un tarihi surlarında korkutan manzara

Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan bin 600 yıllık İstanbul'un kara surları, her geçen gün yok oluyor. Yıllar içinde bakımsız kalması nedeniyle farklı noktalarında pek çok defa çökmelerin yaşandığı bu büyük şehir duvarları, kötü hava koşulları dolayısıyla da zarar görerek zamana yenik düşüyor.