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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'un göbeğinde inanılmaz anlar! Bu kavgada her şey var! İstanbul'un göbeğinde inanılmaz anlar! Bu kavgada her şey var! Çağlayan'da önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma dubalı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerinde havada uçuştuğu meydan kavgası kameralara yansırken, bıçak ve sopa darbeleriyle ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kavgaya karışan ve kaçan 3 şüpheliyi olaydan 4 saat sonra kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Giriş Tarihi: 25.12.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 10:44
İstanbul'un göbeğinde inanılmaz anlar! Bu kavgada her şey var!
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceden aralarında husumet bulunan 2 grup, cadde üzerinde karşı karşıya geldi.
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İstanbul'un göbeğinde inanılmaz anlar! Bu kavgada her şey var!
Sözlü olarak başlayan ve küfürleşmeye varan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Bıçakların ve sopaların çekilmesi üzerine taraflar birbirine saldırmaya başladı.
İstanbul'un göbeğinde inanılmaz anlar! Bu kavgada her şey var!
Dakikalarca süren kavgada bıçak ve sopayla saldıran gruba diğer grup duba ve sopalarla karşılık verdi. Kavgada sırtından 3 kez ve kafa kısmından 2 kez bıçakla yaralanan Bayram Yavuz ve Murat Yavuz ağır yaralanarak yere savruldu.
İstanbul'un göbeğinde inanılmaz anlar! Bu kavgada her şey var!
DUBA, SOPA VE BIÇAKLARLA GÜPEGÜNDÜZ BİRBİRİNE GİRDİLER Kavgaya karışan diğer 3 şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İstanbul'un göbeğinde inanılmaz anlar! Bu kavgada her şey var!
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ağır yaralı olan Bayram Yavuz'u Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Murat Yavuz'u ise İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.