İstanbul'un göbeğinde inanılmaz anlar! Bu kavgada her şey var!

Çağlayan'da önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma dubalı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerinde havada uçuştuğu meydan kavgası kameralara yansırken, bıçak ve sopa darbeleriyle ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kavgaya karışan ve kaçan 3 şüpheliyi olaydan 4 saat sonra kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

İHA Giriş Tarihi: 25.12.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 10:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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