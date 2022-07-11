11 Temmuz 2022, Pazartesi
İstanbullular Şile'ye akın etti! Kalacak yer yok
Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkamayan İstanbullular, soluğu Şile'de aldı. İstanbul'a yakın olması nedeniyle tercih edilen Şile'de otellerde de yoğunluk yaşandı. Geceliği bin lira ile 4 bin lira arasında değişen otellerin birçoğu 1 ay öncesinden dolarken, işletmeciler vatandaşın rezervasyonsuz gelmemesi gerektiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 11.07.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022 10:27
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