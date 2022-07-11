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İstanbullular Şile'ye akın etti! Kalacak yer yok

Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkamayan İstanbullular, soluğu Şile'de aldı. İstanbul'a yakın olması nedeniyle tercih edilen Şile'de otellerde de yoğunluk yaşandı. Geceliği bin lira ile 4 bin lira arasında değişen otellerin birçoğu 1 ay öncesinden dolarken, işletmeciler vatandaşın rezervasyonsuz gelmemesi gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 11.07.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022 10:27
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İstanbullular Şile’ye akın etti! Kalacak yer yok

Bayram tatilini İstanbul'da geçirmek isteyenler Şile'nin yolunu tuttu. Bayram tatili için oteller dolarken, işletmeciler rezervasyonsuz gelmeyin uyarısında bulundu. Şile'deki kamp alanları da yüzde 90 oranında dolarken, orman yangınlarını engellemek için ortak kullanım alanları açıldığı belirtildi.

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İstanbullular Şile’ye akın etti! Kalacak yer yok

"REZERVASYONLAR 1 AY ÖNCESİNDEN DOLDU"
Bir otel işletmecisi "1 ay öncesine kadar oteli fulledik. Bayramda doluyuz. Yaz sezonu burada çok kısa sürüyor. Rezervasyonlar bayram gibi dönemlerde 1 ay öncesinden doluyor. Bunun dışında iyi gidiyoruz. Son dakika kararla çıkıp geldiklerinde, beachlerimizde ağırlayabiliyoruz ancak odalarımız dolu olduğu için yardımcı olamıyoruz" dedi.

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İstanbullular Şile’ye akın etti! Kalacak yer yok

"ÖNCESİNDE REZERVASYON YAPTIRIN"

İşletmeci yaptığı açıklamada, "Öncesinde rezervasyon yapmalarını mutlaka öneriyoruz. Onun dışında biz de yardımcı olamadığımız için üzülüyoruz. Sezon artık iyi gidiyor. Plajlarımız belediye tarafından alınan önlemlerle beraber bayağı güçlendirildi. Artık her işletmenin kendine ait plajı varsa eğer 2 tane cankurtaranı olması zorunlu tutuldu. Bu nedenle artık güvenli bir şekilde gelip çok rahat denize girebilirler. Havuzu olan işletmelerde havuz kullanabilirler" ifadelerini kullandı. Aydemir, "Bizim otelimizde fiyatlar 2 bin liradan başlıyor. Oda kahvaltı, plaj, havuz bunlara dahil. Dışarıdan da ağırlama yapabiliyoruz. Şile, İstanbul'a yakınlık olarak çok güzel bir bölge. Artık günümüzde daha da çok tercih edilmesi çok güzel" şeklinde konuştu.

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İstanbullular Şile’ye akın etti! Kalacak yer yok

"YOĞUNLUK VAR AMA MÜŞTERİLER FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ"

Bir başka otel işletmecisi yoğunluğun olduğuna dikkat çekerek, "Yoğunluk var ancak fiyatlardan dolayı müşterilerimiz biraz şikayetçi. Şile'de fiyatlar biraz yüksek. Yine de yoğunluk var. Şu anda en uygun oda bin lira. En pahalıları da 3-4 bin lira arasında değişiyor. Bin liralık odalar standart olanlar. Çift kişilik oda, kahvaltı ve havuz dahilinde. Diğerleri süit ve jakuzili olduğu için onların fiyatları biraz daha fark ediyor. Vatandaş da çoğunlukla standardı tercih ediyor" diye konuştu.

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İstanbullular Şile’ye akın etti! Kalacak yer yok

"YER OLSAYDI BİR GECE DAHA KALACAKTIK"

Tatil için İsveç'ten Şile'ye gelen Nazmiye Özen, "Her sene Türkiye'ye geliyoruz. Kızımla buraya geldik. Yer olsaydı bir gece daha kalmak istiyorduk" ifadelerini kullandı. Otele tatile gelen Şeniz Işık da, "Biz burayı tesadüfen keşfettik. Deniz derin bir deniz değil. Hafif dalga vardı girdik, büyük dalgalarda daha dikkat etmek lazım" dedi.