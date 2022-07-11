İstanbullular Şile’ye akın etti! Kalacak yer yok

"ÖNCESİNDE REZERVASYON YAPTIRIN"

İşletmeci yaptığı açıklamada, "Öncesinde rezervasyon yapmalarını mutlaka öneriyoruz. Onun dışında biz de yardımcı olamadığımız için üzülüyoruz. Sezon artık iyi gidiyor. Plajlarımız belediye tarafından alınan önlemlerle beraber bayağı güçlendirildi. Artık her işletmenin kendine ait plajı varsa eğer 2 tane cankurtaranı olması zorunlu tutuldu. Bu nedenle artık güvenli bir şekilde gelip çok rahat denize girebilirler. Havuzu olan işletmelerde havuz kullanabilirler" ifadelerini kullandı. Aydemir, "Bizim otelimizde fiyatlar 2 bin liradan başlıyor. Oda kahvaltı, plaj, havuz bunlara dahil. Dışarıdan da ağırlama yapabiliyoruz. Şile, İstanbul'a yakınlık olarak çok güzel bir bölge. Artık günümüzde daha da çok tercih edilmesi çok güzel" şeklinde konuştu.



