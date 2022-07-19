İstanbul’da sır ölüm! Rus uyruklu kadın otelin bahçesinde ölü bulundu

İstanbul'da kaldığı otelden aşağı düştüğü öne sürülen yabancı uyruklu kadın feci şekilde can verdi. Konuyla ilgili inceleme başlatan polis şüpheli ölüm üzerine çalışma başlatırken, olayla ilgili kadınla birlikte otele gelen F.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde; "Dışarda perişan halde gördüm, birlikte otele gittik. Odada biraz kaldıktan sonra dışarı çıktı ben de peşinden gittim. Kendini aşağı attı" dediği öne sürülen F.K. serbest kaldı. İşte detaylar...