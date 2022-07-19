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İstanbul’da sır ölüm! Rus uyruklu kadın otelin bahçesinde ölü bulundu

İstanbul'da kaldığı otelden aşağı düştüğü öne sürülen yabancı uyruklu kadın feci şekilde can verdi. Konuyla ilgili inceleme başlatan polis şüpheli ölüm üzerine çalışma başlatırken, olayla ilgili kadınla birlikte otele gelen F.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde; "Dışarda perişan halde gördüm, birlikte otele gittik. Odada biraz kaldıktan sonra dışarı çıktı ben de peşinden gittim. Kendini aşağı attı" dediği öne sürülen F.K. serbest kaldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.07.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 11:58
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İstanbul’da sır ölüm! Rus uyruklu kadın otelin bahçesinde ölü bulundu

İstanbul Şişli'de yaşanan olay, gece saat 01.30 sularında Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan otelde meydana geldi.

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İstanbul’da sır ölüm! Rus uyruklu kadın otelin bahçesinde ölü bulundu

İddiaya göre, otelde kalan yabancı uyruklu kadın, henüz belirlenemeyen sebeple yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul’da sır ölüm! Rus uyruklu kadın otelin bahçesinde ölü bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Aleksandra V. adına kayıtla otele giriş yaptığı öğrenilen Rus uyruklu kadının gerçek kimlik tespiti çalışmaları da devam ediyor.

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İstanbul’da sır ölüm! Rus uyruklu kadın otelin bahçesinde ölü bulundu

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen savcı ile olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde incelemelerde bulundu.

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İstanbul’da sır ölüm! Rus uyruklu kadın otelin bahçesinde ölü bulundu

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.