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İstanbul’da korku dolu anlar! Araçla birini ezmeye çalıştı | Kontrolü kaybedip iş yerine daldı

İstanbul'da bir otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak ve ileriye giderek birini ezmeye çalıştığı esnada kontrolü kaybedip işyerine daldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, ortalığın savaş alanına döndüğü olayda araçtan inen sürücü ezmeye çalıştığı adama saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu olayda vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 14.07.2022 11:46
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İstanbul’da korku dolu anlar! Araçla birini ezmeye çalıştı | Kontrolü kaybedip iş yerine daldı

İstanbul'da yaşanan olay, geçen Perşembe günü akşam saat 19.00 sularında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 34 ERM 704 plakalı otomobiliyle semte gelen Emre Can Arslan, burada yolda gördüğü biriyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

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İstanbul’da korku dolu anlar! Araçla birini ezmeye çalıştı | Kontrolü kaybedip iş yerine daldı

Ardından aracına binen Arslan, geri manevra yaparak tartıştığı kişiyi ezmeye çalıştı. Adamı son anda kendini geri çekmesiyle kurtulurken sürücü Arslan bu kez de aracı üzerine sürdü.

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İstanbul’da korku dolu anlar! Araçla birini ezmeye çalıştı | Kontrolü kaybedip iş yerine daldı

BİRİNİ EZMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLLE İŞYERİNE DALDI

Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil mobilya dükkanına daldı.

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İstanbul’da korku dolu anlar! Araçla birini ezmeye çalıştı | Kontrolü kaybedip iş yerine daldı

Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda aracından inen sürücü bu kez ezmeye çalıştığı adama saldırdı.

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İstanbul’da korku dolu anlar! Araçla birini ezmeye çalıştı | Kontrolü kaybedip iş yerine daldı

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu tarafları çevredeki esnaf ayırırken, olay nedeniyle ise vatandaşlar büyük panik yaşadı.