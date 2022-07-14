İstanbul’da korku dolu anlar! Araçla birini ezmeye çalıştı | Kontrolü kaybedip iş yerine daldı

İstanbul'da bir otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak ve ileriye giderek birini ezmeye çalıştığı esnada kontrolü kaybedip işyerine daldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, ortalığın savaş alanına döndüğü olayda araçtan inen sürücü ezmeye çalıştığı adama saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu olayda vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.