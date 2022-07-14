14 Temmuz 2022, Perşembe
İstanbul’da korku dolu anlar! Araçla birini ezmeye çalıştı | Kontrolü kaybedip iş yerine daldı
İstanbul'da bir otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak ve ileriye giderek birini ezmeye çalıştığı esnada kontrolü kaybedip işyerine daldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, ortalığın savaş alanına döndüğü olayda araçtan inen sürücü ezmeye çalıştığı adama saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu olayda vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.
Giriş Tarihi: 14.07.2022 11:46
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