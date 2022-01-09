İstanbul’da koca dehşeti: Kucağında çocuğuyla karısına kurşun yağdırdı

"4 YAŞINDAKİ OĞLUMU KUCAĞINA ALIP O KUCAĞINDAYKEN BANA ATEŞ ETTİ"

Dehşet anlarını anlatan Büşra Y., "Beni vurmadan önce zaten ayrılma yoluna girmiştik. Bizi bu sürece iten sebepler de alkol içip, vurup kırmasıydı. Beni çok fazla darp ediyordu. Daha önce de bıçaklama olayları olmuştu ve ben şikayetçi olmuştum. Uzaklaştırma gibi cezalar alsa da bir şekilde barışma, uzlaşma yoluna girmiştik ama bunlar hiçbir zaman son bulmadı. En son 1 ay önce ayrılmak istediğimi söyledim, o da gitti. Aslında anlaşmıştık, arada bir gelip çocuklarına yemek getiriyordu. O gece de eve yemek getirme bahanesi ile geldi.