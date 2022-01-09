İstanbul'da koca dehşeti: Kucağında çocuğuyla karısına kurşun yağdırdı
İstanbul'da 3 çocuk annesi kadın, kocası tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralanan genç kadın, polis ekipleri tarafından kurtarılırken çocuklarını da alarak kaçan cani koca kıskıvrak yakalandı.
Giriş Tarihi: 09.01.2022
10:53 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
10:53
Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi Büşra Y. (26) ve taksi şoförlüğü yapan eşi Emre Y. (31) arasında kıskançlık ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga çıktı. Bu süreçte devam eden kavgalar sonucunda Büşra Y. birkaç kez evi terk etti. Ancak tekrar evine dönen genç kadın ile eşi arasında tartışma ve kavgalar devam etti. Bu nedenle Emre Y. evi terk ederek başka yerde yaşamaya başladı. Boşanma sürecine giren çiftin arasında şiddetlenen kavgalar sonrasında olay günü Büşra Y.'yi arayan eşi Emre Y., çocuklara yemek götürmek için eve gelmek istediğini söyledi.
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Büşra Y.'nin kabul etmesi üzerine eve gelen şahıs, yemeği bıraktıktan sonra çocuklardan evden çıkmalarını istedi. O esnada çıkan tartışmada 4 yaşındaki oğlu Y.A.Y.'yi kucağına alan Emre Y., koltukta oturan Büşra Y.'ye tabancayla 12 el ateş ederek kurşun yağdırdı. Bacak ve kollarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç kadın, kanlar içerisine yere yığılarak bilincini kaybetti. Olayın ardından saldırgan Emre Y., çocukları Y.A.Y., K.S.Y. (7) ve U.Ö.'yü (11) alarak geldiği 34 TFB 77 plakalı taksisiyle olay yerinden ayrıldı. Çocukları önce annesi Nilifer Y.'ye bırakan Emre Y., ardından taksisiyle kaçmaya başladı.
12 EL ATEŞ ETTİĞİ KADIN HAYATİ TEHLİKEYE ATLATTI Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldıktan sonra Büşra Y.'nin komşularıyla birlikte evin kapısını kırarak içeriye girdi. Ağır yaralı olan genç kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı şekilde ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç kadının vücudundan 9 adet kurşun çekirdeği çıkartıldı. Hastanede bir süre kalan Büşra Y., tedavisinin ardından taburcu edildi.
POLİS TARAFINDAN YAKALANAN CANİ KOCA TUTUKLANDI Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşların ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, Emre Y.'nin taksiyle Beylikdüzü'ne doğru gittiğini tespit etti. Emre Y., E5 karayolu Esenyurt Turgut Özel Mahallesi Haramidere Kavşağı'nda olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Emre Y.'nin çeşitli suçlardan 7 adet kaydı olduğu öğrenildi. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Emre Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. Şahsın eşi Büşra Y.'yi birlikte yaşadıkları süreçte birçok kez darp ettiği ve bıçakla yaraladığı da öğrenildi.
"4 YAŞINDAKİ OĞLUMU KUCAĞINA ALIP O KUCAĞINDAYKEN BANA ATEŞ ETTİ" Dehşet anlarını anlatan Büşra Y., "Beni vurmadan önce zaten ayrılma yoluna girmiştik. Bizi bu sürece iten sebepler de alkol içip, vurup kırmasıydı. Beni çok fazla darp ediyordu. Daha önce de bıçaklama olayları olmuştu ve ben şikayetçi olmuştum. Uzaklaştırma gibi cezalar alsa da bir şekilde barışma, uzlaşma yoluna girmiştik ama bunlar hiçbir zaman son bulmadı. En son 1 ay önce ayrılmak istediğimi söyledim, o da gitti. Aslında anlaşmıştık, arada bir gelip çocuklarına yemek getiriyordu. O gece de eve yemek getirme bahanesi ile geldi.